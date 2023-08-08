獨／女歌手胞妹車禍亡！肇事司機硬拗：我不是闖紅燈是違規左轉

記者黃宥寧／台北報導

移動式不定時炸彈！64歲羅姓男子去年10月駕駛營業用大客車，行經北市士林區中正路、承德路口，違規左轉撞擊騎乘YouBike直行的鄭姓女子，鄭女頭部受創送醫不治，羅男被依法起訴，而死者胞姊正是知名女歌手鄭華娟，她也悲控司機至今未道歉，致家屬心靈重創。今（8日）士林地院首開庭，羅男雖認罪卻拗「我不是闖紅燈，是違規左轉」。

創作人鄭華娟除擁美妙嗓音，更多才多藝寫書甚至創作詞、曲，如蔡健雅《跟你借的幸福》、潘越雲《情字這條路》、陶晶瑩《太委屈》等多首膾炙人口作品，1993年5月嫁給德國人後旅居當地。

然而，其在國衛院服務的57歲胞妹去年10月13日清晨騎乘YouBike，不慎遭64歲羅姓司機左轉行駛撞擊，因頭部重創搶救後仍宣告不治，羅男經酒測為0，痛失手足的鄭華娟與胞兄提起告訴，羅被依過失致死罪起訴。

▲歌手鄭華娟胞妹騎腳踏車遭違規駕駛左轉撞擊身亡。（資料圖／記者黃宥寧翻攝）

今（8日）法院首開準備程序庭，鄭華娟胞兄偕律師出庭，數位關心案情的親友也表情凝重坐在旁聽席。羅男毫無懺悔心向法官說「是我的過錯啊」，家屬則不願意和解，因羅男認罪且經檢辯同意，直接進簡式審判。

鄭家委任律師張瑋芸表示，被告為職業駕駛，貪圖方便搶快闖紅燈左轉，罔顧用路人生命安全，有經常性違規紀錄，公司疏失未監督放任載客，宛如「移動不定時炸彈」且毫不悔改，終釀悲劇惡行重大並不值得原諒。

▲鄭華娟胞兄（紅圈）出庭表示不願意與肇事駕駛和解。（圖／記者黃宥寧攝）

律師進一步說，鄭華娟胞妹生前一人獨自照顧年邁雙親，事發當日一如往常出門上班，事發幾日才與在國外生活的家人相約不久再聚，豈料這一別即是永別，不僅至親頓失依靠，迄今尚在悲痛中難以平復，而被告未道歉及彌補，認全權交給公司，以為司法對他莫可奈何，建請法院重判，勿使道路淪為用路人地獄。

羅男則向法官抱怨「我不是闖紅燈是違規左轉，那時候是直行箭頭是綠燈」，法官當場「教育」他，當下左轉箭頭是紅色，就是未依號誌指示，更問他「你拗這個有什麼意義？還有什麼想說的嗎？」，羅男則回「錯就錯沒有話要講」。法官諭知全案辯論終結，定下月宣判。

庭後，鄭華娟胞兄向記者表示，目前心情尚未平復無法受訪，但也直言羅男行為就是「故意殺人、謀殺」。