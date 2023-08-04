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火警奪4命！「彰化最大廢墟」喬友大樓開拆10個月　幾成平地影像曝

記者唐詠絮／彰化報導

彰化縣喬友大樓2021年6月30日發生大火，造成7樓百香果商旅4死22傷的慘劇，彰化建築師公會鑑定，判定為危樓，拆除工程預計在去年9月20日進行影像也隨著曝光，逐層拆除至今近1年，現場幾已夷為平地，未來預計規畫成地下4樓地上20F的大樓，未來縣府也將全力輔導喬友大樓重建新生。

▲彰化喬友大樓幾乎夷平。（圖／民眾提供）

▲彰化喬友大樓最新拆除畫面曝光，現場幾乎已夷為平地。（圖／民眾提供，以下同）

▲彰化喬友大樓幾乎夷平。（圖／民眾提供）

▲▼彰化喬友大樓剛開拆時的空拍畫面今天曝光。

位於彰化火車站前，彰化市的地標15F「喬友大廈」，屋齡近30年，在經歷大火及管理不善，荒廢了整整12年，於2020年農曆春節後迎來好消息，由大樓主委蔡進峰買下6-9樓改建作為百香果商旅(防疫旅館)，未料才營運18個月，2,3樓疑似因為菸蒂而引起火災，一把火悶燒近10小時，造成4死22人受傷，檢方將業者蔡進峰(62歲)、吳姓櫃台管理員(81歲)及沈姓女會計(49歲)等3人，依涉過失致死、過失傷害等罪嫌起訴。

▲彰化喬友大樓幾乎夷平。（圖／民眾提供）

彰化縣政府為維護都市公共安全，於火災發生後立即啟動該大樓結構鑑定作業，發現大樓內的混凝土及鋼筋強度明顯降低，已有危害公共安全疑慮，依建築法第77條，通知建築物所有權人及使用人限期1個內自行拆除，經過所有權人討論後決定由縣府拆除，縣府依同法第81條執行強制拆除，以維護公共安全，另外編列拆除費用2500萬元則依行政執行法第27條向該大樓所有權人追償。

▲彰化喬友大樓幾乎夷平。（圖／民眾提供）

有民眾在喬友大樓拆除初期，以空拍機在15樓高的空中拍攝拆除過程，影片於今天曝光，見證這棟陪伴彰化人30年之久的超高大樓走入歷史，由於大樓內部裝潢多，先從內部開始清除，並用帆布在外部圍起、吊掛兩輛挖土機從高樓逐層往低樓拆除，邊拆邊處理建築廢棄物。每一層樓施工時間約為15至20天，分為敲打主結構、分解碎石、運送到樓下清除，拆除至今天將近1年的時間，如今已經拆到1樓，令路過的民眾眼睛為之一亮。

附近的民眾說，這1年來雖然每天都被隆隆作響的拆除聲轟炸及揚塵擾人，也擔心喬友大樓拆除過程中倒塌釀災情，不過已經快拆好了，希望未來能蓋1棟具代表性的複合商業大樓。

▲彰化喬友大樓幾乎夷平。（圖／民眾提供）

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