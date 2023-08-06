教師續聘協調會沒到場　楊文科不滿義民中學校方：誠意問題

▲楊文科不滿義民中學校方沒親自到場，砲轟「這是誠意問題」。（圖／記者陳凱力翻攝，下同）

記者陳凱力／新竹報導

新竹縣義民中學日前傳出疑不當解聘教師，今(6日)縣長楊文科親自主持教師聘約協調會議，立法委員林思銘、林為洲、王婉瑜、義民中學家長會、全國教師公會總聯合會、新竹縣各級學校家長協會理事長葉信輝、教師代表及學生家長等人均出席關心。楊文科在協調會做出教師聘雇關係存在無需再重簽聘、要求校方3天內發全薪、7天內召開臨時校務會議實際履行協商機制等三項決議。

對於校方沒有派員出席，僅委託義民中學家長會長胡漢龑及副會長王昆騰作為代表，會議一開始楊縣長就表達強烈不滿，並指出這是「誠意的問題」。楊文科表示，教師是學校最重要的資產，義民中學是由義民財團捐資興辦的學校，更應該貫徹義民爺忠義、誠信的精神。

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▲義民中學家長會長胡漢龑表示，事發後就不斷與學校高層溝通。



義民中學家長會長胡漢龑表示，他的4名子女都在義民中學就讀，義民的師資非常好，他事發後就不斷與學校高層溝通，學校回應只要簽回聘的教師薪水都照發，至於教師在意打95折的學術研究費，校方也承諾8月底的校務會議時再討論修改。

全國教師公會總聯合會理事長侯俊良則指出，依照國教署的公文，所有教師都已經完成回聘手續，沒有重簽的問題，對教師來說，只有校方承諾願意重啟協商的部分是好消息。

楊文科強調，國教署的公文寫得很清楚「就是要續聘」，教師不需要再遞聘書回學校，只是要修改內容需要透過校務會議等機制。楊文科也當場做出決議，第一是教師不需要再重簽聘書，第二則是校方必須在3天內發全薪，就能證明教師已經完成續聘，最後是7天內召開臨時校務會議。

▲在場的家長也表示，學生已經受到此事件影響，無法專心課業。

楊文科也說，他會召集義民董事會、義民財團董事會及義民中學董事會，一起討論，盡快解決此事，家長會長胡漢龑也是相同立場，絕對會一起爭取會議做出的3項決議。

在場的家長也表示，學生已經受到此事件影響，無法專心課業，懇請縣長要求校方召集所有國中三年級學生的家長開會，說明清楚後續如何進行，讓家長為孩子做妥善的安排。對此，楊縣長明天上午也將親赴義民中學關心校務運作現況。