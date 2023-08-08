碼頭驚見「魚群跳躍」激大片水花　疑似天氣熱缺氧

記者林郁婷／綜合報導

雲南昆明近日出現魚群接連躍出水面，激起層層水花，特殊景象讓不少遊客紛紛拿出手機記錄，完全沒現自己已經被淋濕，就連工作人員也是第一次見到這種情形。當地相關部門則回應，可能是天氣悶熱和缺氧所致，未來會進一步追查。

據《澎湃新聞》報導，這個特別景象出現在滇池海埂西碼頭，一處觀光遊艇停靠的區域內，魚群接連從水中跳起又落下，數量多到數不清，水面被拍打後濺起大大水花。



▲魚群一隻接一隻跳出水面。（圖／翻攝自影片）



當時剛好有一艘遊艇經過，船上的遊客全被噴濕，有人嚇得趕緊抱住頭部，有的人拿出手機記錄，還有人則是好奇地不斷回頭看。

▲遊客被嚇得抱住頭。（圖／翻攝自影片）



海埂西碼頭工作人員透露，事發隔天也有魚群在跳，只是沒有那麼頻繁，「那些遊客坐著船一伸手，魚就跳到手上，我也是第一次見」，其實不止這個範圍，其他地方也有拍到魚群跳出水面的畫面。

對此，昆明市滇管局宣傳教育處表示，目前正在與其他部門討論，「具體情況不便對外公佈」。

昆明市相關職能部門則指出，暫時沒有收到相關報告，但會留意並追蹤，「比方說天氣悶熱、缺氧等因素，現在還沒有一個定論，只能先盡量排除干擾因素，像是暴雨來臨前，魚兒跳就是一個明顯的干擾因素」。