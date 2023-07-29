「不是你死就是我死！」　雲南導遊脅迫遊客購物

記者任以芳／綜合報導

雲南旅遊又出現「驚世」導遊，雲南省文化和旅遊廳昨28日發布消息，一名女子（化名小紅）和家人在參加跟團遊，被導遊威脅必須購物，甚至口出惡言，「從你手裡賺不到錢，不是你死就是我死」。

陸媒釋出影片顯示，影片場景在遊覽車上，導遊正在向車上遊客訓話。他說，「今天我只要從你手裡賺不到錢，不是你死就是我死，我是抱著這種心態上的車。」

事後遊客小紅留言指出，導遊威脅每名遊客必須購物，不買東西就要被丟到無人區，連上廁所的時間都要被抓出來買東西，行為十分非常可怕。

回家後，遊客小紅立刻投訴當地旅遊局，但對方只回應在調查，態度疑似很消極。

▲大陸官方證實，雲南導遊「以死相逼」強迫購物 。（圖／翻攝 雲南文旅局）

遊客小紅十分生氣，「現在正值旅遊旺季，連人身安全都得不到保障，太可怕了。現在還有這麼囂張的人，哪個的錢不是辛苦掙的？買東西不是你情我願的事嗎？」

影片上傳後引起大陸網友痛批，雲南已經發生無數次，導遊強迫購物惡劣行為。眾怒難平情況下，雲南省文化和旅遊廳昨天出面發布消息，承諾嚴查到底。

通報內容稱，「7月27日，我局關注到網傳一導遊發表『今天只要不從你手裡賺到錢，不是你死就是我死』的不當言論影片，立即開展排查。目前，已初步掌握一定線索，正在聯合有關部門加大線索排查力度，一經查實，將嚴格依法處理。」

對此，雲南省文旅廳工作人員表示，已經掌握相關線索，正在聯繫相關人員。近期也在整治旅遊市場，尤其加大對購物店的整治。