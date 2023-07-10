驚！採野菌遇3隻大老虎打架　男子爬樹逃生拍到鐵絲網？

▲ 雲南玉溪一名男子上山採菌遇到三隻大老虎 。（圖／翻攝 速看視頻）

記者任以芳／綜合報導

雲南玉溪一名男子上山採野菌，路途遇到三隻野生大老虎打架嬉鬧，嚇得他馬上爬樹躲避，順手拍下珍貴鏡頭。影片發布後，許多玉溪人提出質疑，「住了這麽久哪裡有老虎？」還能明顯看到看到周邊有鐵絲網，目前當地政府和大陸網信辦已經著手調查影片真假。

大陸社交平台抖音出現一條熱搜影片，最早發佈於2023年7月4日10時50分，一位IP屬地顯示「雲南」的網民，該內容是3隻老虎在森林打鬧的影片，並配以文字「再也不敢去拾菌了……」，該訊息發佈後，在網路引起關注，截至7月10日點贊量達26萬，留言近7.1萬條。

影片內容確實很聳動，不到30秒影片，可以看到森林裡草叢間，有三隻大老虎互相打鬧嬉戲，其中一隻還往上看，疑似發現有人在「偷拍」。

▲其中一隻大老虎疑似與拍攝者對視 。（圖／翻攝 速看視頻）

畫面曝光後，引起廣大網友點讚，有人玩笑的說，「趕快走，感覺牠們是在爭搶你」「這一看就是在樹上拍的吧」影片拍攝者也回覆，「我都在樹上兩個鐘頭了。」

上山採菌遇到野生老虎確實有可能出現，但該名拍攝者卻被當地居民打臉，不少人留言質疑，「我們家（就）在玉溪，並沒有聽說哪裡出現老虎」、「本地人從沒聽說過哪裡有老虎」

仔細看影片內容，老虎嬉鬧的附近還有鐵絲網，不少細心的網民也發出為何會有鐵絲網的質疑，但發佈者並未回應。

▲三隻野生大老虎附近有鐵絲網，影片真實性遭質疑 。（圖／翻攝 速看視頻）

玉溪市政府新聞辦組織市委網信辦、市林業和草原局也著手調查影片真假。由於老虎在全球已成為珍稀瀕危物種，大陸已經將其列為國家一級重點保護動物。歷史資料中，雲南和西藏邊界地區有過印支虎和孟加拉虎活動的記錄。

「我們第一時間與權威專家就影片內容進行諮詢分析。」 玉溪市林業和草原局工作人員說，據專家分析，南方分佈的虎類可能早在（20世紀）50-60年代就已經功能性滅絕，雲南省動物園繁育的虎類也從未進行過野外放歸。

玉溪市林草局表示，已組織各縣區林草部門對影片內容真實性和涉及的老虎線索進行了調查，沒有發現任何老虎出現的線索，玉溪從未在本地拍攝到野生虎類。專家判定，「在玉溪林區出現3隻老虎的概率幾乎為零。」