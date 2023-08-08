4大超商父親節限定咖啡優惠包！　搶喝8元美式、拿鐵買2送2

▲4大超商父親節優惠一次看。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

爸爸節小確幸來了！《ETtoday新聞雲》整理「4大超商父親節限定優惠」，不僅有大杯美式、拿鐵買2送2等喝，還有指定咖啡飲品組合下殺6折，並開放寄杯、冷熱互換，趕緊開喝開囤去。

●7-11

7-11今（8）日、明（9）日限時2天於OPEN POINT行動隨時取祭出「CITY系列指定飲品組合優惠價888元」，每人限購4組，數量有限、售完為止；期間再加碼推「CITY CAFE超大咖美式／拿鐵任2杯120元」，最多現省58元，每日限量2000組，提醒限線上支付購買，每日、每人限購2組。

●全家

全家即日起至8月22日於全門市祭出「Let’s Café單品咖啡同品項第2杯8元」優惠，並開放寄杯、冷熱互換，上限10杯，期間購買單品咖啡還送杯墊1個，每店限量88個，送完為止。

另，即日起至8月10日限時3天加碼於APP隨買跨店取推「6組人氣飲品下殺6折」優惠，優惠品項包括大杯特濃經典美式27杯、大杯特濃經典拿鐵23杯、私品茶40元系列37杯、私品茶55元系列27杯、酷繽沙系列23杯及Fami!ce霜淇淋30入，通通只要888元就能買到，每品項每人限購2組，可兌換期限至2024年6月30日。

▲OK mart限時1天咖啡買2送2。

●OK mart

OK mart今（8）日限時1天於全門市祭出「大杯莊園級美式／拿鐵、大杯濃厚系莊園級美式／拿鐵」可享「同品項買2送2」，至8月13日前還有「西西里咖啡單杯8折」等喝；另，今日再加碼於OK mall推出「大杯莊園級美式／拿鐵買10送10」，並開放寄杯、冷熱互換，再送OK point888點。

●萊爾富

萊爾富即日起至8月22日於全門市祭出「特濃系列咖啡任選2杯88元」優惠，品項包括大杯冰／熱特濃美式、大杯冰／熱特濃拿鐵。