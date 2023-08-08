北市發錢了！55萬人可領1500元　1族群領1萬元

記者黃翊婷／綜合報導

台北市今年恢復發放重陽敬老金，於今年12月31日年滿65歲至98歲（原住民為55歲至88歲）的長者，每人可以領到1500元，年滿99歲（原住民為89歲）以上的長者可以領到1萬元及禮品1份，全市總計有超過55萬人受惠。

▲台北市恢復發放重陽禮金。（圖／台北市政府）

台北市社會局表示，今年的重陽禮金發放對象為設籍台北市至重陽節當日已達3個月以上者，發放金額則有兩種，詳細如下：

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1、於當年12月31日年滿65歲至98歲（原住民為55歲至88歲）之長者，每人1500元。

2、於當年12月31日年滿99歲（原住民為89歲）以上之長者，每人1萬元及禮品1份。

▲發放對象有兩大族群。（圖／台北市社會局，下同。）

領取方式也分為直接入帳、靠卡加值、匯款入帳、定點領取以及親送到府，詳細如下：

● 65歲至98歲（原住民為55歲至88歲）之列冊低收入戶、中低收入戶或領有中低收入老人生活津貼長者

8月7日直接入帳，如未收到款項，請循其他管道（敬老卡靠卡、設籍區公所公布之定點領取、填寫匯款同意書）領取。

● 65歲至98歲（原住民為55歲至88歲）之長者以敬老卡靠卡優先領取

1、8月8日至9月7日可至台北市政府2台悠遊卡加值機、台北捷運各車站悠遊卡加值機、四大超商、美廉社及101購物中心B1服務台靠卡領取。

2、若在8月31日前至社會局網站線上填寫「台北市政府重陽敬老禮金匯款同意書」，或是前往台北市各區公所社會課填寫紙本申請，可在10月3日匯款入帳。如果長者長者沒有郵局或台北富邦銀行帳戶，請循其他管道（敬老卡靠卡及設籍區公所公布之定點領取）領取。

3、10月12日至11月13日可前往設籍區公所公布的定點領取。

● 99歲（原住民為89歲）以上之長者

9月至11月中旬由里幹事親送到府。

台北市社會局提醒，如果是敬老卡領取，可前往悠遊卡公司官網歷史交易紀錄網頁或悠遊卡官方LINE銀髮專區進行查詢，也可以撥打悠遊卡公司專線02-412-8880或市府1999專線詢問；若是匯款及定點領取，10月4日起將於社會局網站開放查訊紀錄。