20歲男噴防曬突暴喘…X光見「雙肺全白了」　醫警告一用法很危險

▲20歲男生誤吸防曬噴霧後檢查出白肺。（圖／翻攝自新湖南）

記者鄭思楠／綜合報導

湖南長沙一20歲男生李林（化名）近日在外出前使用了防曬噴霧，在對著面部噴灑時一不小心誤吸，隨即出現胸悶、咳嗽的症狀。症狀一直持續到第二天仍未好轉，他急忙來到湖南省長沙市第三醫院就診。經檢查，肺部CT片顯示，李林雙肺居然呈現大範圍白色樣病變，報告提示「白肺」。

據《新湖南》客戶端報導，「白肺」一般是指重症肺炎在X線或CT檢查下的表現，患者肺部呈現一大片的白色狀態，往往會出現呼吸困難、呼吸衰竭，嚴重者還會出現其他臟器功能障礙。

「白肺」常見於高齡（65歲以上）、免疫力低下、有重要器官慢性病史（如心臟病、中風史、慢性腎髒病、慢性阻塞性肺疾病等）、有多種疾病並存（比如既有高血壓、糖尿病，又有心臟病、肺病、腎功能不全）等人群。

長沙市第三醫院放射影像科的接診醫師表示，除了感染、瀰漫性肺泡出血症候群等「白肺」最常見的病因外，吸入有害物質如粉塵、噴霧等，也可導致肺部出現大範圍白色樣病變。這名年輕的患者就是因為使用不當，吸入了一部分防曬產品進入肺部，導致「白肺」的發生。

急診醫生給予吸氧、化痰、抗感染等相關治療後，李林症狀得到明顯改善。