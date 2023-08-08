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6歲男孩體檢「做包莖手術」下體滲液10天後死亡！爸心痛想解剖

▲▼福州6歲男孩體檢「做包莖手術」下體滲液10天後死亡。（圖／翻攝海峽都市報微博）

▲6歲男孩體檢做包莖手術，10天後死亡。（圖／翻攝海峽都市報）

記者許力方／綜合報導

福州驚傳死亡意外，一名溫姓媽媽向媒體爆料，6歲的兒子日前在福州市兒童醫院做完「包莖」手術出院後，出現低燒、下體滲出不明液體等不適症狀，送醫搶救仍回天乏術，宣告不治。悲劇登上大陸熱搜全網關注，衛生當局也已介入，家屬更考慮解剖屍檢，還孩子一個公道。

根據陸媒報導，事發於2日，福州市兒童醫院指出，6歲江小弟弟因傷口局部疼痛，來到門診複診，3日上午10點30分左右，出現無明顯誘因的嘔吐新發症狀，沒有及時到大醫院就醫，家屬選擇住家貴安當地的一間診所救治，但江小弟弟下午4點多就意識不清昏迷，家屬緊急求救，開車帶著小孩到市區醫院急診，經搶救無效死亡。

家屬控訴，2日在福州市兒童醫院複診時，醫生沒有書寫病歷，且術前的檢查結果存在異常仍進行手術。院方回應，江小弟弟術前檢查結果異常「只是超出正常範圍一點」，結合當下症狀不具有臨床意義，且手術也順利，複診當天，醫生已認真詢問病情、檢查，並給予正確康復指導。

▲▼福州6歲男孩體檢「做包莖手術」下體滲液10天後死亡。（圖／翻攝海峽都市報微博）

院方強調，因工作疏忽漏寫病例，後續將按照制度要求當事醫生進行內部處理，此案複診醫師臨床處置得當，與後續病患出現新發症狀死亡並無關聯。

對此，江爸爸接受訪問時哀痛表示，兒子今年6歲，眼看著就是要上小學的年紀，因為上學前需要體檢，他們夫妻倆就帶著孩子前往福州市兒童醫院檢查，體檢時，一名醫生認為，江小弟弟的生殖器部位有「包莖」問題，建議他們到醫院相關科問診。

江爸爸說，7月21日，它們帶著兒子來掛號，泌尿科醫生告知，江小弟弟需要做手術，因為已經影響到發育，當時夫妻倆擔心詢問，兒子年紀小、做手術有風險，醫生則回應「沒有風險」。2天後，一家三口再度來院做術前檢查，隔天就開刀，手術順利，7月25日江小弟弟便出院返家。

江爸爸難過地說，兒子回家以後就一直發低燒、食慾不振，下體滲出黃色不明液體，他們已經按照醫囑定期擦藥，發低燒時就用物理降溫，發高燒就吃醫生開的藥，但自出院以來，低燒反覆達10天，夫妻於8月2日帶著孩子複診，給當時的醫生檢查，「但只是看了看，並沒有用任何醫療器械全方面檢查，就說『沒有問題』。」

8月3日，江小弟弟再度出現低燒，伴隨下腹不適、嘔吐，夫妻先把他帶到附近診所看病，經建議轉診，「孩子再去醫院的路上已經不行了」。當晚，省兒童醫院搶救後宣告死亡，夫妻倆無法接受這個噩耗，質疑醫院沒有盡到告知義務，術後也沒有複查異常指標，有很大的責任，希望醫院為此道歉，並給予相應賠償。對此，福州市衛健委已介入調查，家屬也仍未同意解剖。

▲▼福州6歲男孩體檢「做包莖手術」下體滲液10天後死亡。（圖／翻攝海峽都市報微博）

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