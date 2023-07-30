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大陸 大陸焦點 特派現場

兩岸中小學生創作「軟木畫」　體驗福州特有藝術文化

▲▼ 榕臺中小學生在福州歡聚一堂，共同體驗國家級非物質文化遺產——福州軟木畫的製作流程。 。（圖／福州書畫單位提供）

▲榕台中小學生共同體驗福州軟木畫的製作流程 。（圖／福州書畫單位提供）

記者任以芳／綜合報導

第十屆榕台中小學生書畫活動昨29日在福州舉辦，共同體驗大陸國家級非物質文化遺產，「福州軟木畫」製作流程。兩岸小朋友互相交流創意，增進友誼，來自11歲的台中小學生劉軒赫說，「有機會想帶福州的朋友去台灣夜市，一起邊逛邊吃。」

該活動邀請多位來自台灣的中小學生，在父母和老師的陪伴下來到福州，交朋友、論畫技，體驗軟木畫的製作流程。

指導專家是福州軟木畫技藝第五代非遺傳承人郭麗，特地展示精美的軟木畫作品，小朋友感覺相當驚喜，「小小的畫框裡雕刻出山巒起伏的模樣，太神奇了！」「山上的樹木花草也能雕刻出來，真是精巧！」

孩子們初體驗創作軟木畫，在郭麗老師指導下，有的孩子刻畫出一枝獨秀的梅花，有的孩子雕刻出怪石嶙峋的假山。

▼兩岸孩子透過藝術交流增進情誼。（圖／福州書畫單位提供）

▲▼ 榕臺中小學生在福州歡聚一堂，共同體驗國家級非物質文化遺產——福州軟木畫的製作流程。 。（圖／福州書畫單位提供）

▲▼ 榕臺中小學生在福州歡聚一堂，共同體驗國家級非物質文化遺產——福州軟木畫的製作流程。 。（圖／福州書畫單位提供）

▲ 榕台中小學生一起創作 。（圖／福州書畫單位提供）

11歲的劉軒赫來自台灣台中，他的軟木畫作品是一棵挺拔的樹。「軟木畫很美，製作起來雖然有難度但也很有趣。」劉軒赫說，「除了好看的軟木畫，福州的東西也很好吃。如果有機會，我想帶福州的朋友去台灣夜市，一起邊逛邊吃。」

面對台灣小朋友的邀約，10歲福州男孩葉鋮鎧很開心，「我也想帶台灣的小朋友去吃佛跳牆，還要爬到鼓山上，一起看星星。」

▲▼ 榕臺中小學生在福州歡聚一堂，共同體驗國家級非物質文化遺產——福州軟木畫的製作流程。 。（圖／福州書畫單位提供）

▲ 軟木畫是大陸國家級非物質文化遺產。（圖／福州書畫單位提供）

軟木畫是流行於福州地區的軟木雕刻手工技藝，被譽為「福州三寶」之一。其色調純樸，刻工精細，形象逼真，善於再現中國古代亭台樓閣，園林景色。

郭麗也對孩子們的發想作品豎起大拇指，「當孩子們通過交流合作共同創作出軟木畫時，他們的距離就拉近了，也喚醒了孩子們對傳統文化的認同和喜愛。」

「藝術是溝通的橋樑，通過創作，孩子們可以傾聽對方的心聲。」台灣南投縣投緣畫會理事長白慧怡說，「通過這趟福州之旅，孩子們不僅學習到不同風格的繪畫技巧，也結識了許多朋友。」

據悉，該活動由福州市政協攜手榕台有關部門、群團組織和學校，安排兩岸中小學生書畫交流，增進情誼與認識。

▼藝術是溝通的橋樑。（圖／福州書畫單位提供）

▲▼ 榕臺中小學生在福州歡聚一堂，共同體驗國家級非物質文化遺產——福州軟木畫的製作流程。 。（圖／福州書畫單位提供）

▲▼ 榕臺中小學生在福州歡聚一堂，共同體驗國家級非物質文化遺產——福州軟木畫的製作流程。 。（圖／福州書畫單位提供）

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