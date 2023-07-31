福建餐廳爆炸「後門燃起烈火」　居民被嚇醒：以為是地震

記者林郁婷／綜合報導

福建省福州市倉山區一間餐廳31日清晨發生爆炸，後門還燃起熊熊烈火，造成3人受輕傷，附近店家也遭受波及，路上滿地都是碎裂的東西，警消獲報後，立即趕往現場，目前警方已將混亂的路面清理乾淨，而事故原因還在調查當中。

據《魯中晨報》報導，「久號食堂」早上5點40分左右發生爆炸，具體位置在倉山區錢隆奧體城附近街上，巨大聲響震醒許多熟睡的居民，現場一片狼藉，到處是碎掉的玻璃、食材、雜物等等，甚至波及路邊車輛和無辜的路人，也造成3人受傷，包括2名餐廳工作人員與一名路過的外送員。

▲福建一間餐廳發生爆炸。（圖／翻攝自魯中晨報、青蜂俠Bee）



從民眾曬出的影片和照片可以看到，爆炸過後店門口散落著各種東西，後門還能看到猛烈的火勢，附近店家也都紛紛遭殃，其中受影響最大的是在餐廳正上方的桌球聽，好幾個桌球台因為桌腳壞掉而東倒西歪，而受傷的3人雖然只有輕傷，但其中一人的衣服被炸得破碎不堪，露出大面積背部和腿部後面。

▲福建一間餐廳發生爆炸。（圖／翻攝自魯中晨報）



居民回憶爆炸當下表示，就像地震一樣，「不知道是天然氣還是煤氣罐洩漏導致爆炸。」

警方則指出，路面已清理乾淨，傷者也在醫院進行治療，暫時沒有生命危險，「事故的原因正在調查，稍後等待進一步通報」。