12歲男孩網學「一根棉線割包皮」　DIY秒悲劇…捧命根急送醫院

▲12歲男孩在家自己割包皮。（示意圖／視覺中國）

記者鄭思楠／綜合報導

「下面血肉模糊，送來時父母都嚇壞了」，日前，一名12歲的小男孩淇淇由救護車急送至浙大兒院，病因是自己在家割了包皮。急診醫生表示，「網上有不少人授自己割包皮的經驗，還有一些商家在網上宣傳割包皮DIY套裝。其實，割包皮雖然是小手術，卻也對操作有很高的要求，如果自行模仿自己操作，可能造成終身遺憾。」

淇淇（化名）給自己割包皮的事，讓爸爸媽媽非常震驚，其實他們已經有計劃帶孩子割包皮，沒想到他自己「先行一步」。

事情發生在一周前的周六，當天下午媽媽在客廳做家務，突然聽到兒子房間傳來劇烈的哭聲。媽媽跑進房間一看，被眼前的場景嚇壞了，兒子光著下半身，坐在地上，雙手抓著命根，鮮血時不時從指縫間流出，臉上表情痛苦至極，床邊還掛著一根沾滿血的棉線。

來不及仔細詢問，媽媽立即帶著兒子趕到了浙大兒院濱江院區。「孩子的包皮呈環形的脫套，就是那個皮，像香蕉皮一樣，整個脫下來了」，泌尿外科接診醫生劉華章表示，淇淇診斷為包皮撕脫，考慮「包皮撕脫傷」，建議急診手術治療。

原來，他曾經滑手機看到有人在家用一根繩子自己割包皮。之後自己被帶去醫院割包皮，他剛好想到這個影片，就自己在家模仿了，沒想到影片裡看著輕鬆，現實感受卻是撕心裂肺。

之後，醫生給孩子做了手術。目前淇淇已經出院回家，恢復得也不錯，因為就診及時，本次意外傷害對他陰莖的日後功能不會造成太大影響。

醫生提醒，割包皮雖是小手術，卻也對操作有很高的要求，如果自行模仿自己操作，可能造成終身遺憾。