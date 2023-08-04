　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

12歲男孩網學「一根棉線割包皮」　DIY秒悲劇…捧命根急送醫院

▲香蕉,陰莖,下體。（圖／視覺中國）

▲12歲男孩在家自己割包皮。（示意圖／視覺中國）

記者鄭思楠／綜合報導

「下面血肉模糊，送來時父母都嚇壞了」，日前，一名12歲的小男孩淇淇由救護車急送至浙大兒院，病因是自己在家割了包皮。急診醫生表示，「網上有不少人授自己割包皮的經驗，還有一些商家在網上宣傳割包皮DIY套裝。其實，割包皮雖然是小手術，卻也對操作有很高的要求，如果自行模仿自己操作，可能造成終身遺憾。」

淇淇（化名）給自己割包皮的事，讓爸爸媽媽非常震驚，其實他們已經有計劃帶孩子割包皮，沒想到他自己「先行一步」。

事情發生在一周前的周六，當天下午媽媽在客廳做家務，突然聽到兒子房間傳來劇烈的哭聲。媽媽跑進房間一看，被眼前的場景嚇壞了，兒子光著下半身，坐在地上，雙手抓著命根，鮮血時不時從指縫間流出，臉上表情痛苦至極，床邊還掛著一根沾滿血的棉線。

來不及仔細詢問，媽媽立即帶著兒子趕到了浙大兒院濱江院區。「孩子的包皮呈環形的脫套，就是那個皮，像香蕉皮一樣，整個脫下來了」，泌尿外科接診醫生劉華章表示，淇淇診斷為包皮撕脫，考慮「包皮撕脫傷」，建議急診手術治療。

原來，他曾經滑手機看到有人在家用一根繩子自己割包皮。之後自己被帶去醫院割包皮，他剛好想到這個影片，就自己在家模仿了，沒想到影片裡看著輕鬆，現實感受卻是撕心裂肺。

之後，醫生給孩子做了手術。目前淇淇已經出院回家，恢復得也不錯，因為就診及時，本次意外傷害對他陰莖的日後功能不會造成太大影響。

醫生提醒，割包皮雖是小手術，卻也對操作有很高的要求，如果自行模仿自己操作，可能造成終身遺憾。

ET快訊
《八尺門》莉娜是台灣女孩！　演太好被印尼人當同鄉
快訊／黃子佼「遭控性侵」！　張小燕沉重發聲了
友達關閉2廠　員工優離優退
快訊／黃子佼遭搜索　孟耿如也在場
NONO恐被關30年　「房東」郭子乾：他要自己面對
快訊／老高遭控抄襲首發聲！
2車撞爛男噴飛車外慘死　好友悲：他老婆快生了

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

陸男趁「雨」打劫狂撈河岸漂流物　拍影片秀戰利品挨批

陸商務部：終止對原產於澳大利亞的進口大麥徵收反傾銷稅和反補貼稅

阿拉斯加犬被領養不到1天　「狗肉店找到」只剩碎肉

雪糕外觀似「保險套」遭質疑　廠家：胡說八道！是「天然乳膠」

賭王之女何超瓊獲選南航獨董　曾花2000萬港元辦世紀婚禮

陸外送員「光腳踩餐點」拍影片炫耀　吸管放腳趾縫摩擦

12歲男孩網學「一根棉線割包皮」　DIY秒悲劇…捧命根急送醫院

東莞兩女子河邊「放生」魚豆腐　網友滿臉問號：吃飽了撐著？

優化房市鄭州開省會城市第一槍　暫停住房「三年限售」政策

陸東航開啟「C919客機雙機模式」　同日執行上海往來成都航線

好香！日AV女優26人抵台　燦笑.比心.收禮.合照樣樣來❤

和男友鬧分手中弄丟愛犬　妹子爆哭 ： 幫我找狗狗...

趙小僑女兒見他爆哭「沒有人可以！」　劉亮佐戴假髮..典典寶寶認得嗎？

峮峮率PS台場跳「炸裂」　在日本掀台式應援旋風

BLACKPINK Jisoo認愛了！　熱戀韓劇男神安普賢：剛開始交往

兒想吃爭鮮設計「風扇機關」　在各處藏紙條...連馬桶都有

卡努颱風襲沖繩至少2死　20萬戶停電、機場全關閉

卡努「暴風圈午後觸陸」　大台北持續降雨範圍廣

今明風雨最劇！卡努挾西南風「降雨往南延伸」　中南部防大雨

馬祖海灘大量保麗龍　堆積惡臭！竟是從陸漂來

陸男趁「雨」打劫狂撈河岸漂流物　拍影片秀戰利品挨批

陸商務部：終止對原產於澳大利亞的進口大麥徵收反傾銷稅和反補貼稅

阿拉斯加犬被領養不到1天　「狗肉店找到」只剩碎肉

雪糕外觀似「保險套」遭質疑　廠家：胡說八道！是「天然乳膠」

賭王之女何超瓊獲選南航獨董　曾花2000萬港元辦世紀婚禮

陸外送員「光腳踩餐點」拍影片炫耀　吸管放腳趾縫摩擦

12歲男孩網學「一根棉線割包皮」　DIY秒悲劇…捧命根急送醫院

東莞兩女子河邊「放生」魚豆腐　網友滿臉問號：吃飽了撐著？

優化房市鄭州開省會城市第一槍　暫停住房「三年限售」政策

陸東航開啟「C919客機雙機模式」　同日執行上海往來成都航線

重機禮讓救護車竟被開單...車主批「科技無腦」　警認錯：將銷單

社工薪資回捐審議結果「惹怒基層」　衛福部澄清：請處理公會說明

秒殺別哭！LAUV台灣加場「從北唱到南」　首度攻蛋9月高雄開唱

陸男趁「雨」打劫狂撈河岸漂流物　拍影片秀戰利品挨批

大象「憨憨笑臉」捲樹枝！狂打自己屁屁　粉絲笑翻：阿里起乩了？

恐怖「麟洋」來了！澳羽公開賽射日晉級4強

陸商務部：終止對原產於澳大利亞的進口大麥徵收反傾銷稅和反補貼稅

狂印專輯「小卡」遭質疑綑綁銷售　韓娛4經紀公司全被調查！

先探／謝金河：技術面與基本面的相抗

先探／從生成式AI到圖像式AI

貪吃刺蝟聽「開飯」直衝向主人！超Q小短腿+左右搖晃身軀萌爆網

大陸熱門新聞

徒手壓壯漢！「閃電五連鞭」終於贏了

整隻老鼠趴在麵上！　店家喊冤：是老鼠自己掉進碗裡的

驚見老公與弟弟「有一手」！她哭了：我是局外人

男患淋病堅持沒亂搞　10天前用過飯店毛巾

朋友狂送226片A片！他一片都沒看到就被抓走

女歌手唱到一半突被觀眾拖下台重摔：不要賠償，只要一句道歉

駕校教練「伸鹹豬手」達9分鐘　少女被摸不敢反抗

嫩妹患「東方美女病」險喪命！誘因竟是一頓燒烤

賴清德8月將過境美國　國台辦回應

東莞兩女子河邊「放生」魚豆腐 網友滿臉問號：吃飽了撐著？

12歲男孩網學一根棉線割包皮　DIY秒悲劇

大媽吃到飽剩菜倒進鄰桌鍋裡　他取餐回來見多出一坨怒抓包

賴清德將過境美國　陸：反對台獨分子竄美

陸男染「E肝」狂吐　醫示警：燒烤族小心

更多熱門

相關新聞

花蓮首辦北中南就業博覽會　媒合率達58.5％

花蓮首辦北中南就業博覽會　媒合率達58.5％

花蓮縣政府於29日在花蓮縣鳳林國小體育館辦理今年度第三場「花蓮縣就業博覽會」，現場有許多社會新鮮人、轉職者、二度就業等民眾前來參與，參與者逾300人次，共有142人次遞送履歷表應徵各類職缺，初步媒合83人次就業，求職媒合率達58.5％。

門諾早療親職團體課程　慢飛天使路不孤單

門諾早療親職團體課程　慢飛天使路不孤單

午覺睡一半　貓被黏滿貼紙眼神死

午覺睡一半　貓被黏滿貼紙眼神死

兒沙灘製「竹籤陷阱」　媽炫耀：惡作劇

兒沙灘製「竹籤陷阱」　媽炫耀：惡作劇

營養師傳授「3大祕訣」，暑假前調回健康模式

營養師傳授「3大祕訣」，暑假前調回健康模式

關鍵字：

包皮孩子

讀者迴響

熱門新聞

新颱「蘭恩」最快下周三生成！專家預測路徑出爐

老高老婆「小茉」被爆凍齡54歲　網洩真相

吳宗憲61歲親姊病逝！

老高爆抄襲！小茉口白也複製讓網戰翻

即／南韓全面警戒！警察廳長下令「可直接開槍」

瘋傳大咖女優性招待「新有菜2小時2次144萬」　台灣主辦怒：不可信

當沖緯創100萬付不出！她憶「身價5億好友」崩盤慘況

房仲開冰箱偷喝牛奶　這一口代價53萬

幸運兒開車加油「發票中1000萬」　

福原愛被目擊新加坡飯店渡假！穿泳裝下水男友陪伴

MAKIYO8男來追秀33E好身材

命理師搞上身價4千萬「68歲女學生」！狂衝摩鐵酒店

黃嘉千友出面爆「夏克立根本超有錢」！

卡努打轉變弱　最快清晨前解除陸警

彰化手搖飲被人潮炸裂　老闆娘嚇到「鞠躬道歉」

更多

最夯影音

更多
好香！日AV女優26人抵台　燦笑.比心.收禮.合照樣樣來❤

好香！日AV女優26人抵台　燦笑.比心.收禮.合照樣樣來❤
和男友鬧分手中弄丟愛犬　妹子爆哭 ： 幫我找狗狗...

和男友鬧分手中弄丟愛犬　妹子爆哭 ： 幫我找狗狗...

趙小僑女兒見他爆哭「沒有人可以！」　劉亮佐戴假髮..典典寶寶認得嗎？

趙小僑女兒見他爆哭「沒有人可以！」　劉亮佐戴假髮..典典寶寶認得嗎？

峮峮率PS台場跳「炸裂」　在日本掀台式應援旋風

峮峮率PS台場跳「炸裂」　在日本掀台式應援旋風

BLACKPINK Jisoo認愛了！　熱戀韓劇男神安普賢：剛開始交往

BLACKPINK Jisoo認愛了！　熱戀韓劇男神安普賢：剛開始交往

熱門快報

KKBOX風雲榜票選爽抽門票

KKBOX風雲榜票選爽抽門票

8/1-8/23票選你最想聽的歌曲，就有機會獲得《KKBOX風雲榜》雙人門票，天天投票，中獎機會越大哦！

音樂主理人票選活動開跑！

音樂主理人票選活動開跑！

ETtoday音樂主理人票選活動開跑啦！天天投票，iPad、AirPods等百項好禮等你抽！

電商之王486現身《豈有此呂》

電商之王486現身《豈有此呂》

電商之王486砸錢收服員工 賭爛NONO欺負人為「小紅老師們」組律師團

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

金好康!買糧滿$999送零食

金好康!買糧滿$999送零食

寵物王國滿$1688送購物金$168

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面