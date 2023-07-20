在淘寶買到自己的盜版書　「獲賠2300元」作者籲公開道歉

▲陳先生在淘寶買到自己的盜版書。（圖／翻攝自澎湃新聞）



記者林郁婷／綜合報導

福建省福州市一名男子在淘寶購買自己的書，送來後卻發現封底字跡模糊，明顯是盜版，他氣得向平台投訴要求退款，但遭到平台認定為「不退貨不能退款」。雙方面對面協商後，如今他雖然已收到退還的書款44元（人民幣，換算新台幣約190元）及賠償金500元（約新台幣2100元），仍然希望淘寶能公開向他道歉。

《澎湃新聞》報導，陳姓男子日前在淘寶上「壯壯書屋」，回購2本自己14年前出版的《大眼看美國》，3天後包裹送來，拆開後卻發現是盜版書，封底的字跡一片模糊，於是立即向淘寶申訴要求退款。

▲盜版書的封底字跡模糊，與正版差距大。（圖／翻攝自澎湃新聞）



陳男在15日收到淘寶回復，表示無法同意買家售後申請退款，「申訴處理結果不成立並完結」，他不服再次向平台申訴，4日後成功讓淘寶派人來與他討論解決方法，並獲得退款及賠償金共544元（約新台幣2300元）。

陳男表示，《大眼看美國》是他2009年透過華東理工大學出版，原本這次是想買來送給朋友，此事經過報導後，如今成為受人關注的事件，「希望淘寶公開道歉，拿出實際行動『真正打假』，改進內部流程方便消費者投訴」。