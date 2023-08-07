路透：北韓駭入「俄國飛彈公司」後　彈道飛彈研發取得新進展

▲路透社指出，北韓駭入俄羅斯飛彈公司之後，飛彈研發就有了新進展。（圖／路透）

文／中央社

根據路透社檢視過的技術證據和資安專家分析，北韓菁英駭客去年至少5個月入侵俄羅斯主要火箭研發商切洛梅設計局的電腦網路；數個月後，平壤遭禁的彈道飛彈計畫便傳出數項發展。

路透社發現，與北韓政府有關聯、資安研究人員稱為ScarCruft和Lazarus的駭客團隊，偷偷在俄羅斯火箭設計公司切洛梅設計局（NPO Mashinostroyeniya）的電腦系統安裝隱秘數位後門程式。這家公司的總部位在莫斯科郊區小鎮列烏托夫（Reutov）。

路透社無法判定，切洛梅設計局被駭期間，是否有任何資料遭到竊取或是那些資料被瀏覽過。但事發後數個月，北韓宣布數項彈道飛彈發展。兩者間是否有關連不得而知。

專家表示，這起事件顯示，北韓為了取得關鍵科技，甚至不惜瞄準俄羅斯等盟邦。俄國國防部長紹依古（Sergei Shoigu）今年7月才親赴平壤出席慶祝韓戰結束70周年活動，是1991年蘇聯解體以來首位俄國防長訪問北韓。

切洛梅設計局因在冷戰期間擔當俄羅斯太空計畫衛星的首要製造單位及供應巡弋飛彈，而聲名大噪。飛彈專家指出，切洛梅設計局曾是極音速飛彈、衛星科技和較新世代彈道軍備的開發先驅，而北韓對這3項領域極感興趣，因為平壤持續進行一項洲際彈道飛彈開發任務，意圖具備攻擊美國本土的能力。

根據技術資料，切洛梅設計局大約自2021年底開始遭駭，持續到去年5月為止。根據路透社檢視過的內部通訊資料，當時是資訊科技（IT）工程師發現到這些北韓駭客的活動。

切洛梅設計局、俄羅斯駐華府大使館及在美國紐約的北韓常駐聯合國（UN）代表團都未回覆路透社的置評請求。