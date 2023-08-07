韓國小生「威脅校園隨機殺人」！校園停課一天　父親大義滅親報案

▲南韓大邱一名民眾透過手機上網，察看附近地區是否有兇嫌發文威脅要隨機殺人。（圖／CFP）

記者羅翊宬／綜合外電報導

南韓自從3日發生京畿道城南市盆唐區地鐵站書峴站的隨機殺人案後，社群網路掀起一波「殺人預告」威脅發文模仿潮，全國民眾陷入恐慌情緒之中。蔚山一名年僅10多歲的國小學童有樣學樣，在玩電腦遊戲時威脅要在某國小大開殺戒，小學生的父親向警方報案、大義滅親，坦承是自己的兒子犯案。

根據《韓聯社》、《紐西斯通訊社》，蔚山廣域市一名年僅10多歲的國小學童，昨（6）日下午在玩電腦線上遊戲時，竟然在聊天室發文預告，表示隔天將在蔚山市北區某某國小隨機殺人，某網友看到該則發文後緊急向警方報案，警方針對國小校園內、外部展開搜查，同時派遣巡邏車至校園附近。

考量到最近一連串隨機殺人事件引發全國民眾恐慌，加上為了防範未然、保護學童生命安全不受犯罪威脅，國小和附設幼稚園甚至決定在今（7）日「停課一天」，當地新聞媒體也報導此事。

該名小學生看到電視新聞，得知警方正針對自己所犯下的殺人預告展開調查後，深知自己鑄下大錯後，才決定向父母坦承一切。

最後，小學生的父親決定向警方「大義滅親」報案。目前警方正向該名學童、學童父母展開調查，釐清發文的事發經過。

南韓警察廳國家搜查本部關係人士7日在記者會上表示，截至7日上午7時為止，警方已接獲187起相關犯案，並逮捕涉嫌發文威脅殺人的59人，其中3人已經移送關押，遭檢舉報案的嫌疑犯中，10至19歲青少年佔總體比率高達57.6%（34人），他們大多數是不用受刑法處罰、未滿14歲的「觸法少年」。