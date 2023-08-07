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專為創作者打造！華碩筆電Zenbook Pro 16X OLED散熱更強大

▲▼ 華碩,ASUS,筆電。（圖／ASUS提供）

▲ 華碩推出旗艦創作筆電 Zenbook Pro 16X OLED。（圖／翻攝自 ASUS）

記者樓菀玲／綜合報導

華碩自家旗艦級創作筆電 Zenbook Pro 16X OLED 正式推出，本體使用全金屬一體式機身，採用超小型 ASUS Supernova 系統模組（SoM），系統整體散熱效率提高，穩定性和顯示卡效能大幅提升。

筆電本身搭載第 13 代 Intel Core i9 13950H 處理器、NVIDIA  GeForce RTX 4080獨立顯卡與 32GB 高速 LPDDR5X記憶體，旗艦級效能所向披靡。華碩亦針對不同類型的創作者提供創作者選購指南，整合 ProArt Studiobook、Zenbook Pro 與 Vivobook Pro 三大系列，幫助消費者依個人需求，快速選擇適合的完美筆電。

除頂尖規格與絕佳繪圖效能，Zenbook Pro 16X OLED 最高採用 16 吋 16:10 3.2K 120 Hz OLED 觸控螢幕，具備劇院級 100% DCI-P3 色域，通過 PANTONE 色彩認證、降低藍光傷害，高色準、色彩逼真，擁有無與倫比的極致效能。

ASUS IceCool Pro 散熱系統與 AAS Ultra 設計，將 TDP 提升最高達 185W，直覺易用的 ASUS Dial 繪圖旋鈕可自定義功能，透過指尖精確操作創作軟體，實現流暢高效的工作流程。ASUS 智慧燈效系統呈現多種互動/提醒效果，亦可自訂各種動態燈效，營造專屬氛圍。隨附 ASUS Pen 觸控筆，輕鬆揮灑創意不設限，登錄即享 Adobe Creative Cloud 3 個月免費訂閱。

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