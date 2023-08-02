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適用AI邊緣推論　華碩新一代邊緣電腦PE1100N 上市

▲▼華碩智慧物聯網(ASUS IoT)推出巧邊緣電腦PE1100N。（圖／華碩提供）

▲華碩智慧物聯網(ASUS IoT)推出巧邊緣電腦PE1100N。（圖／華碩提供）

記者蕭文康／台北報導

華碩智慧物聯網（ASUS IoT）今宣布推出超精巧邊緣電腦PE1100N，以新一代NVIDIA Jetson Orin系列平台為基礎，適用邊緣AI推論，同時採用無風扇設計，運作更悄然安靜，再加上工業連線能力，使用更彈性靈活。此外，PE1100N另支援寬溫作業與寬壓電源，可提升多功能性與耐用性。

華碩智慧物聯網指出，憑藉強大的Jeston平台、Arm處理器與嵌入式NVIDIA GPU，PE1100N提供絕佳的高效能運算，可運用於智慧城市、運輸與製造等多種領域，包括：交通分析、行人追蹤、計數與監控系統；特別是其精巧尺寸與抗震設計，格外適合自動導引搬運車(AGV)、自主行動機器人(ARM)，以及搭載AI功能的自動光學檢測(AOI)等應用。

PE1100N內嵌世界首屈一指的邊緣AI平台NVIDIA Jetson Orin，能以10至25W的低功率與每秒高達100兆次的運算速度，執行深度學習與電腦視覺任務，效能是上一代裝置的5倍；每幀數所消耗的功率，與傳統基於x86架構的平台相比，更高出18倍。

開發人員也可透過PE1100N，搭配既有SDK與Library執行AI和機器學習，且幾乎不需改動程式碼，就能流暢接軌Jetson平台，讓專案計劃從開發到部署更加輕鬆。此外，PE1100N另支援 NVIDIA Isaac機器人作業系統(ROS)SDK，將協助使用者加速開發 ROS 2專案。

另外，PE1100N採無風扇的堅固設計，利用特殊金屬散熱片與鋁擠型外殼進行高效靜音散熱，在-20°至50°C寬溫範圍下皆能維持穩定運作；多樣化的I/O連接埠，包括：LAN、DIO、COM、USB 3.2 Type-C與Type-A，可對應多種工業用途；支援控制器區域網路(CAN)和配備Micro-USB除錯連接埠，系統維護更事半功倍。

同時用戶也可選配WiFi與Bluetooth®模組，提供順暢無縫的無線與雲端連線功能；而M.2 B Key可安裝4G / 5G無線傳輸模組，也支援雙SIM卡插槽；加上GPS功能，將為智慧運輸解決方案提供更精確的裝置追蹤和資料收集。
 

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