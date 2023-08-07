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社會 社會焦點 保障人權

高雄工人踩空墜樓！60cm鋼筋由上往下「刺穿手臂」　驚悚畫面曝

▲▼高雄工人踩空墜樓！60cm鋼筋由上往下「刺穿手臂」。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲60公分長的鋼筋由上往下，刺穿工人的右手臂。（圖／記者許宥孺翻攝）

記者許宥孺／高雄報導

高雄市一名45歲男工人日前在工地不慎踩空墜樓，沒想到一根60公分長的鋼筋不偏不倚貫穿他的右上臂，救護人員「連人帶鋼筋」緊急將他送往大同醫院搶救，經緊急手術並移除鋼筋後，這名工人7天後就恢復正常手部活動，也沒有明顯術後後遺症。

收治病例的大同醫院整形外科醫師謝孟謙憶起當天，直呼男子的傷勢看了相當怵目驚心，當時他立即替傷患檢查，並安排緊急手術，在手術室為病人安全取出鋼筋，經過血管探查及清創後，評估可不放置任何引流管，並且縫合傷口。

▲▼高雄工人踩空墜樓！60cm鋼筋由上往下「刺穿手臂」。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲男子被緊急送往開刀房，經清創縫合後，術後一周順利出院。（圖／記者許宥孺翻攝）

謝孟謙說，該名病患術後接受抗生素治療及每天換藥觀察，住院期間恢復良好，沒有出現術後發炎、感染、腫痛、出血、神經感覺異常等症狀。手術後一週，病人順利出院且於隔週在門診拆線。

謝孟謙強調，凡是遭受異物穿刺的外傷，需切記，不要輕易在現場拔出。原因是，如果異物插到血管，不管在身體任何部位，拔出後可能會導致大出血，造成休克甚至死亡。現場拔除異物也可能沾黏拉扯到神經血管及其它軟組織，冒然抽出反而可能導致永久性且不可逆的傷害，如上下肢壞死及日後神經感覺異常、胸腔氣血胸而呼吸窘迫、腹腔腸胃道大出血及壞死等。

▲▼高雄工人踩空墜樓！60cm鋼筋由上往下「刺穿手臂」。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲受傷的工人回診拆線，術後恢復狀況良好。（圖／記者許宥孺翻攝）

鋼筋穿刺傷恐藏危及生命，且恐留下嚴重後遺症。大同醫院傅尹志院長也指出，穿刺入身體之鋼筋切記勿擅自拔除，先由身旁人員固定止血，等待救護人員到場，送醫處理，而醫療團隊也會進行完整評估，確保異物移除的當下各種突發狀況都能有適當的緊急應變，以患者的安全為第一優先考量。

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