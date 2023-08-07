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女大生練車摔溝亡！夢想當英文老師　校方遺憾：她已找到工作

記者許宥孺／高雄報導

文藻外語大學驚傳學生溺水意外！剛畢業的丁姓女大生6日晚間在校外人行步道上練習騎機車，疑似操作不慎，連人帶車衝進排水溝，經救護人員救起送醫搶救後，仍不治身亡。校方表示，丁姓女校友是新北人，在校表現不錯，畢業沒有回家鄉，而是留在高雄就業，並且找到夢想的英語教職工作，對此意外，校方感到遺憾。

警方調查，發生事故的是一名22歲丁姓女子，今年6月大學才剛畢業，近日準備考取機車駕照，她請曾姓女同學載她到校外的人行步道，並向曾女借用機車練習駕駛，沒想到過程中疑似操作不慎，丁女衝破河渠護欄，連人帶車摔進一旁的排水溝，經救護人員搶救上岸，並送醫急救後，丁姓女子仍於今日凌晨宣告不治。

▲▼警消將丁姓女子救起，緊急送醫搶救。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲警消將丁姓女子救起，緊急送醫搶救。（圖／記者許宥孺翻攝）

校方表示，丁姓女校友是新北人，畢業於外語教學系，據系上老師轉述，她在校表現非常好，一畢業就在高雄找到英語教學方面的工作，也決定繼續留在高雄就業，沒想到畢業不到2個月，人生就在此止步，校方深感遺憾。

校方指出，丁女發生事故的現場，主要是當地居民、學生習慣騎乘的道路，可以直接從民族路貫穿到鼎中路，不必再繞一大圈，平日晚上車流較少，研判她當時認為人不多，適合練習駕駛，才會在那邊練習騎車，可能不熟悉機車油門力道，加上有彎道，才會發生意外。

▲▼女大生不慎摔進排水溝。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲丁姓女子駕駛不慎，連人帶車摔進排水溝。（圖／記者許宥孺翻攝）

校方說明，發生意外時，在場的曾姓女同學也很機警地告訴警衛室，校方立即報警，也緊急連絡住在新北的父母，同時也聯繫丁女在高雄的親戚趕往醫院協助處理，校方會盡力協助校友。

丁女的父母接獲噩耗後，已連夜南下處理後事，檢警今日上午相驗時，據了解，丁女的母親對死因無意見，不過丁父則對事發地護欄過低提出質疑，有意尋求國賠。

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