剛畢業！高雄女大生練車摔進水溝亡　友人目擊淚崩：轉彎騎太快

▲丁姓女子練習騎車，操作不慎衝破護欄衝進排水溝。（圖／記者許宥孺翻攝）

記者許宥孺／高雄報導

文藻外語大學昨(6日)晚間驚傳學生溺水意外！剛畢業的丁姓女子昨(6日)晚間在校外人行步道上練習騎機車，疑似操作不慎，連人帶車衝進排水溝，經救護人員救起送醫搶救後，仍不治身亡。將機車借給丁女的曾姓女友人也目擊當時狀況，忍不住淚崩：「她轉彎好像騎太快，然後就摔下去了。」

這起事故發生在6日晚間10點多，警消獲報，文藻外語大學圍牆外步道發生溺水案件，一名女子不慎掉進排水溝，立即派員到場處理。

▲女大生連人帶車衝進排水溝，一旁的女同學目擊淚崩，緊急報案。（圖／記者許宥孺翻攝）

警方調查，發生事故的是一名22歲丁姓女子，今年6月大學才剛畢業，近日準備考取機車駕照，她請曾姓女同學載她到校外的人行步道，並向曾女借用機車練習駕駛，沒想到過程中疑似操作不慎，丁女衝破河渠護欄，連人帶車摔進排水溝。一旁的曾姓女友人緊急報案，經救護人員搶救上岸並送醫急救，但丁女仍宣告不治。

警方找到目擊案發狀況的曾姓女子，她忍不住情緒頻頻落淚，表示當時丁女正在練習，她在旁邊看，「她轉彎好像騎太快，然後就摔下去了。」

▲丁女不慎摔進排水溝。（圖／記者許宥孺翻攝）

警方表示，本案已由鑑識小組至現場勘察鑑識蒐證，並製作曾姓女子證人筆錄，同時調閱相關監視器影像，以查明釐清發生原因。