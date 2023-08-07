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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

影／搶青年票出「新招」　賴清德今推5款IG濾鏡

記者呂晏慈／台北報導

為爭取青年族群支持，民進黨總統參選人暨副總統賴清德積極經營網路社群，今（7日）透過Instagram推出5款濾鏡「一起 Lai Talk」，邀請支持者們一起發揮創意。賴清德競選辦公室發言人郭雅慧表示，8月15日前使用這5款濾鏡並tag賴清德的IG帳號，最有創意的前三名將獲得一份小驚喜，讓每個人都能成為Lai Talk（賴清德網路節目名稱）的主角。

▲▼賴清德出席全國台南旅外鄉親賴清德後援會 。（圖／記者李毓康攝）

▲民進黨總統參選人賴清德除了實體造勢活動，也透過網路拓展青年選票。（資料照／記者李毓康攝）

賴清德競選辦公室在年輕族群居多的IG上推出「Lai Talk」、「Lai秒回」、「賴桑去叨位」及「挺台灣」（盾牌款及山脈款）5款濾鏡。

郭雅慧表示，IG濾鏡特效的設計起源，來自於賴清德本人非常重視的短影音宣傳，在多次會議中提醒同仁要多加運用，因此競選團隊將賴清德在活動中的致詞精華、媒體受訪的QA剪輯成短影音，並套上不同系列的「Lai Talk」、「Lai 秒回」鏡面框，讓短影音更具設計感與可看性。

郭雅慧分享，這些不同系列的短影音推出後，皆受到支持者的好評，賴清德本人也常向好友推薦關於重要議題的回應，並表示「可以去看我的Lai Talk！」

郭雅慧說，不只邀請民眾看Lai talk，現在更推出5款不同的濾鏡特效，讓人人都可以是Lai Talk的主角，發表屬於每一個人的挺台灣理念，同時，也特別推出「趣味徵稿活動」，只要在8月15日前，使用這5款濾鏡並tag賴清德IG帳號，將選出最有創意的前三名，就有機會獲得小驚喜，邀請大家用最創意、最有趣的方式玩 Lai Talk。

▲賴清德競選辦公室發言人郭雅慧示範IG濾鏡特效。（圖／賴清德競選辦公室提供）

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