「阿箴越南法國麵包」害422人中毒　衛生局：業者委由保險公司理賠

▲食用問題越南法國麵包中毒民眾，衛生局表示業者委由保險公司理賠。（圖／衛生局提供）

記者楊淑媛／桃園報導

中壢忠貞市場內阿箴越南法國麵包攤商，涉發生食品中毒案，逾400多人出現身體不適，引發各界關切。市府衛生局6日說明，除針對業者開罰54萬元，依食安法第49條規定移送桃園地檢署偵辦，經查業者有投保產品責任險，業者表示會委由國泰世紀產物保險(股)公司協助處理後續理賠事宜。

另，衛福部中央健康保險署依全民健康保險法的規定，將會執行代位行使損害賠償請求權，另有關消費者與業者溝通賠償事宜，桃園市政府法務局已要求業者應即刻聯繫食用引發不適的消費者，以瞭解後續治療及恢復狀況，並就醫療費用的負擔或補償方案妥為溝通處理。

桃園市政府將全力協助衍生消費爭議而無法獲得妥適處理之消費者，民眾可撥打1950向市府消費者服務中心諮詢、申訴或至行政院消費者保護會網站進行線上申訴，消保官將全力協助，以確保市民消費權益。

阿箴越南法國麵包攤商涉食品中毒案，一連五天來，共有422人通報衛生局出現身體不適，其中有229人因食入該攤商販賣的越南法國麵包後，出現身體寒顫、發燒、噁心、嘔吐、腹瀉等症狀；另經醫院通報食品中毒民眾，有4人檢出沙門氏桿菌。

衛生局追蹤住院民眾，尚有16人因腹瀉、腹痛、發燒、倦怠等症狀住院中，分別於林口長庚醫院(4人)、聯新醫院(3人)、桃園醫院(2人)、中壢長榮醫院(2人)、國軍桃園總醫院(2人)、怡仁醫院(1人)、中壢天晟醫院(1人) 、新北市雙和醫院(1人)。衛生局也派專人主動電話關心民眾健康並提供諮詢，民眾多反映希望業者能夠道歉及賠償。