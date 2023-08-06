越南法國麵包攤422人中毒　衛生局查非第一次：攤商2年前發生過

▲中壢「阿箴越南法國麵包」食品中毒案，衛生局曝攤商曾發生過類似案件。（圖／衛生局提供）

記者楊淑媛／桃園報導

中壢忠貞市場內「阿箴越南法國麵包」攤商，涉發生食品中毒案，一連五天來，共有422人通報衛生局出現身體不適，其中有229人因食入該攤商販賣的越南法國麵包後，出現身體寒顫、發燒、噁心、嘔吐、腹瀉等症狀；另經醫院通報食品中毒民眾，有4人檢出沙門氏桿菌。市府衛生局6日表示，該攤商亦曾於110年10月發生過類似案件。

市府衛生局說，沙門氏菌為造成食品中毒常見的病菌，經由食入被動物或人類糞便污染的水或食物，受污染的食物，例如：生的或未煮熟的雞蛋/雞蛋製品、牛奶/牛奶製品、肉類/肉類製品等，根據食藥署歷年統計食品中毒之病因物質中沙門氏桿菌排行第2、3名，若食物保存不當，沙門氏菌易在高溫下大量繁殖，更易傳播。一般臨床症狀以急性腸胃炎表現，在感染後約6-48小時會有噁心、嘔吐及下痢等，伴隨發燒及腹部絞痛等症狀。

衛生局稽查該攤商越南法國麵包的製備食材，含有蛋類製品有滷鴨蛋及蛋黃醬，8月3日查核時發現食材備製場所冰箱溫度不足，蛋黃醬也是在家製作完成後常溫送至攤位，8月2日、3日，2天疑似於製作蛋黃醬前，未落實雞蛋清潔。

本次食品中毒案，經比對民眾回填的問卷，潛伏期及臨床症狀符合沙門氏菌感染的表現，因此針對業者開罰54萬元，後續倘人體及環境、食品檢體檢出病原性微生物，將依食品安全衛生管理法第49條規定移送桃園地檢署偵辦。

衛生局追蹤住院民眾，尚有16人因腹瀉、腹痛、發燒、倦怠等症狀住院中，分別於林口長庚醫院(4人)、聯新醫院(3人)、桃園醫院(2人)、中壢長榮醫院(2人)、國軍桃園總醫院(2人)、怡仁醫院(1人)、中壢天晟醫院(1人) 、新北市雙和醫院(1人)。衛生局也派專人主動電話關心民眾健康並提供諮詢，民眾多反映希望業者能夠道歉及賠償。