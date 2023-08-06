南島原鄉迎曙光　7日熱氣球點亮太麻里海灘

▲曙光光雕音樂會，於太麻里曙光園區，將進行交通管制。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

2023台灣國際熱氣球嘉年華於7月7日成功挑戰全台最美曙光經典-三仙台之後，今年度第2場也是最後一場曙光光雕音樂會，將於7日清晨4:00於台東縣的太麻里曙光園區熱鬧展開。

台東縣政府表示，7日在日昇之鄉太麻里曙光園區沙灘上舉行的「太麻里曙光-熱氣球光雕音樂會」，溫暖的熱氣球與海天一線將相互映襯，則是令人期待。

太麻里的排灣族語「Tjavualji」意思是「太陽升起的地方」，不僅每日迎接台灣清晨的第一道曙光，也是能將東海岸美景盡收眼底的絕佳景點。當熱氣球發光的那一刻，曙光也逐漸於太平洋升起，互相映襯下，有如層次豐富的畫作，在氣勢磅礡的樂音齊揚下共同譜出活力樂章。

太麻里熱氣球光雕音樂會將於清晨4點登場，並將邀請包含台東球、曙光球、彩虹球、南瓜球及天際藍等5顆球，配隨著曙光與熱氣球發光發熱的旺盛活力，將讓遊客充滿幸福的正能量。活動中首先邀請曾獲海洋大賞「MAFANA」樂團作為活動開場，再由來自台東縣金峰鄉嘉蘭部落的「旮勒思南樂團」，帶來舒服且溫暖人心的音樂，搭配唯美的日出作為最後的演出。視覺及聽覺的雙重享受想必將使前來與會的球迷朋友們耳目一新。

2023台灣國際熱氣球嘉年華自6/30舉辦以來，除了鹿野高台主場地的活動，廣受民眾好評的熱氣球光雕音樂會僅剩10日鹿野高台、17日國際地標、24日知本溫泉區以及28日的鹿野高台閉幕光雕音樂會，其中28日的鹿野高台閉幕光雕音樂會將以熱氣球光雕結合無人機再結合煙火秀進行聯合展演。

縣府提醒大家太麻里曙光園區將進行交通管制，禁止各種車輛進入，如果是開車或騎車來參加活動的民眾請將車輛依序停放於園區外道路兩邊，並請注意不要併排或停在紅黃線上，以免違規被拖吊。