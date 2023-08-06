南島原鄉迎曙光 ！8 ／7 熱氣球點亮太麻里海灘　5顆球齊升空

▲太麻里熱氣球曙光音樂會路線圖。（圖／台東縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

台東國際熱氣球嘉年華於7月7日成功挑戰全台最美曙光經典-三仙台之後，今年度第二場也是最後一場曙光光雕音樂會，即將8月7日清晨4:00於台東太麻里曙光園區熱鬧展開，這場次因颱風影響順延至7日舉行，民眾詢問度更超越以往，歡迎鄉親及球迷伴隨熱氣球共同迎接東邊昇起的第一道太平洋曙光，感受到第一道曙光的震撼。

台東縣政府表示，2023臺灣國際熱氣球嘉年華活動6月30日在鹿野高台盛大開幕以來，其中熱氣球光雕音樂會已分別在鹿野高台、三仙台、及池上大坡池舉辦過四場次，廣受好評與喜愛，足見台灣國際熱氣球嘉年華光雕音樂會展現的高人氣，7日在日昇之鄉太麻里曙光園區沙灘上舉行的「太麻里曙光-熱氣球光雕音樂會」，溫暖的熱氣球與海天一線將相互映襯，則是令人期待。

太麻里的排灣族語「Tjavualji」意思是「太陽升起的地方」，不僅每日迎接台灣清晨的第一道曙光，也是能將東海岸美景盡收眼底的絕佳景點。當熱氣球發光的那一刻，曙光也逐漸於太平洋升起，互相映襯下，有如層次豐富的畫作，在氣勢磅礡的樂音齊揚下共同譜出活力樂章。

▲光雕音樂會現場配置示意圖。

太麻里熱氣球光雕音樂會將於清晨四點登場，並將邀請包含台東球、曙光球、彩虹球、南瓜球及天際藍等5顆球，配隨著曙光與熱氣球發光發熱的旺盛活力，將讓遊客充滿幸福的正能量。

活動中首先邀請曾獲海洋大賞「MAFANA」樂團作為活動開場，再由來自臺東縣金峰鄉嘉蘭部落的「旮勒思南樂團」，帶來舒服且溫暖人心的音樂，搭配唯美的日出作為最後的演出。視覺及聽覺的雙重享受想必將使前來與會的球迷朋友們耳目一新。

2023台灣國際熱氣球嘉年華自6 ／30舉辦以來，除了鹿野高台主場地的活動，廣受民眾好評的熱氣球光雕音樂會僅剩8／10鹿野高台、8 ／17國際地標、8 ／24知本溫泉區以及8/28的鹿野高台閉幕光雕音樂會，後面接續的場次將同樣精彩與豐富，其中8/28的鹿野高台閉幕光雕音樂會將以熱氣球光雕結合無人機再結合煙火秀進行聯合展演，精采程度不容錯過，請球迷朋友拭目以待，千萬不要再錯過囉！

提醒大家太麻里曙光園區將進行交通管制，禁止各種車輛進入，如果是開車或騎車來參加活動的民眾請將車輛依序停放於園區外道路兩邊，並請注意不要併排或停在紅黃線上，以免違規被拖吊。

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