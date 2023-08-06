農業部出手！下周蛋價續凍漲　養雞協會控：官方干預市場機制

▲國內雞蛋產量仍未恢復，蛋價恐調漲，傳出因農業部干預持續凍漲。（圖／記者謝盛帆攝）

記者楊惠琪／台北報導

國內蛋荒才回穩一個多月，今年6月接連兩波降價，但因國內產量始終未提升，進口蛋買氣差，近期又傳出缺蛋情形，連最大產地彰化也缺蛋，導致蛋商頻繁調蛋。中華民國養雞協會與台北市蛋商公會原訂下周調漲蛋價，傳出因官方施壓，決定持續凍漲，產地價維持40.5元、批發價50元，下周再評估市況是否漲價。

受天熱、雞隻淘汰與換羽影響，國內雞蛋產量持續疲軟，中華民國養雞協會蛋雞組組長黃榮珍表示，原訂今（6日）下午與台北市蛋商公會討論蛋價，但農業部又出手，先給主導報價的北市蛋商公會壓力，再來壓制產地蛋農，說穿了還是在干預市場機制。他表示下周將召開內部幹部會議，不排除北上抗議。

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黃榮珍表示，最近天氣炎熱，產蛋率更差，已經有部分地區傳出缺蛋、蛋行忙著調蛋情況，原本上周就要調漲蛋價，但因農委會8月1日升格農業部，官方要求凍漲，並以進口蛋仍有大量庫存為由，希望維持現有蛋價。

中華民國蛋價評議委員會執行陳進丁表示，目前產業界對蛋價是否調漲有兩派意見，支持漲價者認為，目前蛋雞飼養成本增加、國產雞蛋供不應求，應回歸市場機制調漲蛋價；但另一方認為，進口蛋冷鏈庫存仍多，應該先消庫存再來調漲。

但陳進丁坦言，還沒討論就感受到「高層壓力」，下周只能繼續凍漲。他並指出，全省各產地都缺蛋，連最大產地彰化也不例外，各地蛋商公會都希望能反映市況微調蛋價，但主導蛋價的北市蛋商公會有來自農業部壓力，希望能緩漲，「不然農業部剛成立，一定會被罵臭頭」。

陳進丁指出，之前是因為放暑假、端午節連假檔期，加上進口蛋大量抵台，出現賣壓，蛋價才會下跌，許多蛋農趁機調節產銷、換羽作業，但因為進口蛋買氣差，消費者轉買國產雞蛋，近期天氣炎熱，產蛋率再下探，導致國產雞蛋供不應求，蛋商得加價調蛋。

國內蛋價從去年初開始居高不下，以往每斤約20、30元的雞蛋，在今年3月6日產地價漲到每台斤45.5元、批發價55元，創歷史新高，直到6月中下旬接連兩波降價，目前產地價40.5元、批發價50元。但北市蛋商公會日前坦言，隨著飼料、人力等飼養成本增加，蛋價已經回不去了，預估每斤50元已成正常蛋價水準。