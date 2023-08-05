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西南風強灌豪大雨　投嘉高3縣市「土石流紅色警戒」增至56條

▲▼農業部農村發展及水土保持署發布最新土石流警戒範圍。（圖／農業部農村發展及水土保持署提供）

▲農業部發布最新土石流警戒範圍，今天土石流紅色警戒為56條。（圖／農業部農村發展及水土保持署提供）

記者許敏溶／台北報導

受到西南風帶來的大規模降雨影響，農業部農村發展及水土保持署今（5日）中午持續針對南投縣、嘉義縣、高雄市發布土石流紅色警戒56條，以及黃色警戒98條，1處大規模崩塌紅色警戒、2處大規模崩塌黃色警戒，請地方政府應進行勸告或強制其撤離，並作適當安置。

儘管卡努颱風已經遠離，但受到西南風影響，南投縣、嘉義縣、高雄市山區已有大豪雨，台中市山區則有豪雨發生，氣象局在上午11時針對桃園以南12縣市發布豪大雨特報，其中苗栗縣可能有局部豪雨或大豪雨。

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也因受到持續降雨影響，農村水保署今天持續針對南投縣、嘉義縣、高雄市發布土石流紅色警戒56條，比昨天27條增加29條，分布南投縣仁愛鄉南豐等5村，埔里鎮蜈蚣里、福興里；高雄市桃源區梅山里等5里；嘉義縣竹崎鄉光華村、中和村，阿里山鄉樂野村等4村。大規模崩塌紅色警戒，則分布於南投縣仁愛鄉精英村。地方政府應勸告或強制其撤離，並作適當安置

農村水保署也發布土石流黃色警戒共98條，分布在台中市和平區博愛里，南投縣仁愛鄉新生村等4村，國姓鄉北港村；高雄市那瑪夏區達卡努瓦里等3里，桃源區建山里、高中里，六龜區寶來里、荖濃里，嘉義縣梅山鄉太和村、瑞峰村，竹崎鄉文峰村等6村，阿里山鄉豐山村等5村，地方政府應進行疏散避難勸告。

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