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北市公務員持槍搶幣商！洗劫780萬泰達幣被逮　他委屈說沒分到錢

 記者張君豪／台北報導

7月1日下午3時許，台北市大同區發生一起虛擬貨幣交易強盜案，涉嫌持槍強盜虛擬貨幣投資者的謝男，以裝有780萬元鉅款的背包取信王姓幣商，兩人面交時王男透過手機帳戶轉出等值泰達幣後，謝男翻臉說沒收到，拿出預藏的手槍持槍抵住王姓幣商腰部，搶回780萬元新台幣後搭車逃逸。檢警獲報後追查，發現持槍行搶的謝男（37歲）竟是台北市政府公園路燈管理處的公務員，警方收網將他依加重強盜罪嫌移送法辦。

▲有北市公務員身分的謝男持槍搶幣商市值達780萬元的泰達幣，警方事後逮人起獲作案槍枝。（圖／記者張君豪翻攝）

▲有北市公務員身分的謝男持槍搶市值達780萬元的泰達幣，警方事後逮人起獲作案槍枝。（圖說下同／記者張君豪翻攝）

轄區大同警方表示，當天下午3時許，謝男與王姓幣商相約面教泰達幣，雙方約在台北市大同區重慶北路天龍三溫暖路旁交易，王姓幣商擔心遭搶，還要求對方先上自己轎車，並在車內清點完謝男所攜現金780萬元無誤後，這才利用手機帳戶將等額泰達幣共24萬8013顆匯入對方指定電子錢包，謝卻當場翻臉說沒收到虛幣，直接亮槍搶回780萬元現金，立刻把包包丟到窗外給埋伏的賴姓（41歲）同夥，並由另名李男（40歲）開車載兩人逃逸。

▲有北市公務員身分的謝男持槍搶幣商市值達780萬元的泰達幣，警方事後逮人起獲作案槍枝。（圖／記者張君豪翻攝）

轄區大同警方獲報後成立專案小組，經調閱監視器後發現除上述3人涉案外，還有一名曹姓男子（41歲）在場監控，警方發現這是預謀性強盜集團，積極蒐報涉案事證報請士林地檢署檢察官指揮偵辦。

警方從7月12日起，陸續拘提謝、賴、李等涉案人員到案，並在公務員謝嫌住處查獲手槍一把、子彈33發，並查扣新台幣10萬元現金，另外警方發現在場監控曹姓主嫌打算潛逃金門，警方在7月18日將他拘提到案，訊後並依加重詐欺、恐嚇取財罪嫌移送士林地檢署複訊。

謝嫌落網後頻頻喊冤，辯稱經人教唆才會持槍行搶幣商，但說好的酬勞卻一毛都沒分到，但因涉案事實明確，複訊後檢察官裁定10萬元交保候傳，曹姓主嫌訊後則遭限制住居，賴姓犯嫌經檢察官聲押，院方改裁20萬元交保，經檢方抗告高院已發回。

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