男騎車沒戴安全帽遭攔查慌了　被搜出K他命硬掰是「肝藥」

記者邱中岳／台北報導

北市中山警分局員警7月22日凌晨4時許，於林森北路上見到1名機車騎士未戴安全帽，上前盤查過程，發現男子神情緊張，立刻追問是否有違禁品，男子將包包打開給警員檢查，警員發現裡面有可疑藥粉袋，男子辯稱是「肝藥」，但經過試劑檢測發現竟呈現3級毒品反應。

警方調查，23歲的陳姓男子，上月22日凌晨4時許行經北市中山區林森北路時，因騎乘機車沒有戴安全帽，警員見狀立刻上前盤查，過程中陳男相當緊張，面對警員詢問也無法自然應對，警員驚覺有異，進一步對陳男身分檢查。

▲北市中山分局警員查獲騎士未戴安全帽，身上還藏有3級毒品的K粉。（圖／記者邱中岳翻攝）

陳姓男子將包包打開後，警員發現裡面有中藥包裝的粉末，陳男雖然供稱是「肝藥」，但外包裝為從未見過的廠牌，內容物標示成分也不明，經過警員以毒品檢測試劑一驗，卻呈現3級毒品K他命的反應，立刻將陳男逮捕。

陳男自知被警員抓包，坦承持有毒品，用中藥行的包裝企圖掩蓋警方查緝，訊後被依照毒品罪嫌送辦。中山分局呼籲，毒品對人體危害甚大，珍惜生命，遠離毒品，也提醒民眾應勇於拒絕毒害，勿心存僥倖好奇，以身試毒。

近來警方陸續發現，有不肖人士將毒品包裝成各類型式，例如咖啡包、茶包、糖果、藥品等態樣，除規避警方查緝外，更可能讓不知情的民眾誤食毒品。在此提醒民眾，勿隨意食用已開封或他人饋送之不明飲料、藥（食）品，以免在不知情狀況下遭受毒害。