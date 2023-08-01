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女富商賣屋！遭虛擬幣詐騙1600萬　「出入開賓士」主嫌全家一起賺

▲黃姓夫妻檔在台中市經營詐團水房，家族有7人下海警方收網逮捕12人。（圖／記者張君豪翻攝）

▲黃姓夫妻檔在台中市經營詐團水房，家族有7人下海警方收網逮捕12人。（圖／記者張君豪翻攝）

記者張君豪／台北報導

一名女富商網路賣房，在買賣資訊留下LINE帳號，結果詐團找上門，假裝想購屋，但購屋款卡在虛擬貨幣投資，等到贖回後就可付款買屋，期間不斷慫恿女富商投資虛擬幣，女富商起初有警覺心，投入10多萬元嘗試，結果一個月就有數萬元獲利，被害人拿回本利後誤信詐團話術加碼投資，去年在短短一個月多內，陸續匯款超過1600萬，而對方也人間蒸發，女富商才發現受騙報警求助。

桃園警方調查發現，被害人誤信詐團話術後，先後以臨櫃，開通網銀約定轉帳戶方式，從2022年8月起，前後匯款8次轉出約1600萬元新台幣。桃園警方會同刑事局偵一大隊第一隊、台中市大雅分局、彰化縣北斗分局共組專案小組，並報請台中地檢署檢察官指揮偵辦。

▲黃姓夫妻檔在台中市經營詐團水房，家族有7人下海警方收網逮捕12人。（圖／記者張君豪翻攝）

▲黃姓夫妻檔在台中市經營詐團水房，警方同步搜索逮捕涉案車手。（圖／記者張君豪翻攝）

警方追查，發現女富商匯款轉出後，詐團立刻透過5層轉匯規避查緝，但檢警抽絲剝繭，鎖定現住台中市的黃姓夫妻檔家族涉案，黃男與陳女平常無業，開設詐團水房維生，因作詐欺實在太好賺，黃姓夫妻不但購入賓士當代步車，還先後讓黃男岳父、親家母、小姨子夫妻、兒子等人都成為人頭帳戶提供者，並與車手集團蕭男合作，先後提領、轉匯被害人贓款。

警方鎖定提供黃男夫妻人頭電話卡的林男（40歲）後，專案小組7月20日兵分二路分赴彰化縣、台中市搜索，共逮捕12名集團成員到案。

警方並在黃姓主嫌夫妻檔屋內查扣496餘萬元、白色賓士1輛、林男家中查獲網卡965張、通話儲值卡13485張，警方估計光是林男擁有的外勞、觀光客等人頭電話卡及儲值卡，市價就超過530萬新台幣，林男供應人頭卡給詐團，嚴重擾亂台灣電信、經濟秩序，涉案程度明顯一併拘提到案。

▲黃姓夫妻檔在台中市經營詐團水房，家族有7人下海警方收網逮捕12人。（圖／記者張君豪翻攝）

▲黃姓夫妻檔在台中市經營詐團水房，警方搜出496萬贓款及大批贓證物。（圖／記者張君豪翻攝）

讓警方哭笑不得的是，黃姓主嫌篤信道教，家中客廳神桌擺滿多尊神佛，但夫妻加上小姨子夫妻、岳父、母親、兒子家族成員共7人都以協助詐團收贓款洗錢維生，且多有詐欺前科「作壞事求神保佑」結果就是通通被帶回警局偵訊。

警訊後黃姓主嫌坦承收水洗錢，但拒絕供述其餘贓款流向及幕後上手，警方偵訊後依觸犯詐欺、洗錢防制法、組織犯罪條例等罪移送台中地檢署偵辦，黃嫌夫妻檔經複訊後分別裁定30萬、20萬元交保候傳，其餘涉案車手、地下電信商則1-10萬元不等金額交保。

刑事局藉此案例呼籲，民眾只要接觸到「保證獲利」、「穩賺不賠」行銷，必然是詐騙，民眾遭遇詐騙電話、邀約投資等相關疑問，可撥打警政署165反詐騙諮詢專線，或就近前往派出所進行查證。

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