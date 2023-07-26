彫博怒轟「我有罪快來辦」！要保母公開監視器：你們問心無愧？

▲彫博指控女兒遭保母虐死，如今調查結果大逆轉，他則在網路上暴走。（資料照／記者賴文萱攝）



記者柯振中／綜合報導

刺青師彫博女兒的死亡意外近日調查結果出爐，案情出現逆轉，死者體內驗出了K他命反應，彫博也因此被依過失致死、使未成年施用毒品罪送辦。對此，他本人晚間透過臉書回嗆，「吵死了，我有罪趕快來辦」，對於檢方的說法似乎不以為然。

2021年間在保母家跌倒、頭部重創送醫不治，引發社會爭議，他本人更是氣得使用「私刑正義」，到保母家討公道。沒想到案件經過調查，竟然出現逆轉，死者體內驗出了K他命反應，生父彫博的毛髮中也檢驗出K他命反應，檢方研判案發時彫博仍有施用毒品，可能是女嬰在家中吸入混合K他命的煙霧，進而產生鎮靜、錯覺、肌肉震顫的副作用，導致跌倒重摔得結果。

經過偵辦後，檢方予以蔡姓保母、吳姓丈夫不起訴處分，而彫博涉嫌過失致死、使未成年施用毒品罪責另案偵辦當中。

對此，彫博數度透過臉書發文回應，似乎對於司法單位的調查感到十分不滿。而他26日晚間再度PO文，嗆聲「吵死了，我有罪趕快來辦。」

▼彫博怒嗆酸民。（圖／翻攝彫博臉書）



彫博表示，目前官司還未打完，外界如何砲轟，他不是太過在意，「我有抽（K他命）跟有沒有在女兒面前（抽），事情你們就等，不用現在預想結局，看戲看結尾、吵死了。」

彫博回嗆酸民，「不是死你家都很好砲」，他沒有做錯什麼是，為何要關版、關留言，如果真的有罪，希望檢調單位快來調查，他也想要有個結局，「那不就你們這些公務人員，幹什麼事都能隻手遮天？啃。」

彫博也希望，酸民能在腦中回想一下狀況，「你們保母問心無愧？女兒出事不送醫，幫她洗澡換衣服、清洗。衣服勒？還有妳衣服勒？警察跟你要，拿不出來。當年說家裡沒有監視器，好現在說有了？公開啊！公開妳家監視器啊！」