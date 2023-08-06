傳美將軍事融資援台　俄議長：把台灣變成另一個烏克蘭

▲圖為俄羅斯下議院議長沃洛金。（圖／達志影像／美聯社）

記者詹雅婷／綜合報導

俄羅斯下議院議長沃洛金（Vyacheslav Volodin）5日表示，聯合國必須譴責美國幫台灣購買武器的行為，因為這些「挑釁行為」可能引發一場牽涉到中國大陸的重大衝突，稱華府正準備讓台灣步上烏克蘭的命運。

俄羅斯媒體RT這篇報導以「俄羅斯議長：美國正把台灣變成另一個烏克蘭」為標題，內文引述沃洛金在社群平台Telegram的發文。沃洛金譴責拜登計畫使用部分撥給烏克蘭的資金來軍援台灣，是犯下另一個錯誤。

沃洛金上述言論指的是英媒金融時報的報導，這篇報導內容稱，白宮將尋求國會同意透過「外國軍事融資」系統為台灣提供武器資金，加速供應武器給台灣。

沃洛金指出，在烏克蘭政策失敗後，「美國面臨失去霸權的風險，在新的衝突中尋求救贖」，且美國經濟面臨越來越多的問題，拜登支持率創歷史新低，預料不會贏得2024年總統大選，這意味著拜登需要挑起台海衝突，轉移美國選民對美國內部問題的注意力。

沃洛金稱，美國這樣的策略已經用在南斯拉夫、阿富汗、敘利亞和烏克蘭，「美國一方面虛偽堅稱奉行『一個中國』政策，另一方面卻用盡全力把台灣變成『反中國』。」

考量到這一點，沃洛金敦促聯合國譴責拜登在該區域的挑釁行為，「假若聯合國無法預防衝突並確保全球安全，那麼這個組織就和現在不復存在的國際聯盟（League of Nations）一樣有意義」。國際聯盟是現今聯合國的前身，因1946年未能阻止第二次世界大戰解散。