大陸公開山東艦航母「穿越台海」畫面　4架殲15掛彈起飛

▲山東艦航母穿越台灣海峽畫面。（圖／翻攝自影片）

記者鄭思楠／綜合報導

8月1日是中共解放軍建軍節，大陸官媒《央視新聞》播出一則逐夢專題影片，首次公開了山東艦穿越台灣海峽的畫面。影片顯示，今年，海軍山東艦航母編隊通過台灣海峽，期間遭遇外機抵近偵察，4架殲15掛彈起飛執行任務。片段中見到飛行員發射至少三枚導彈，戰機隨後返回山東艦，片段中未有提及拍攝時間。

據央視網介紹，由中共中央軍委政治工作部、中央廣播電視總台、中央網信辦聯合出品的思想解讀類融媒體片《逐夢》，共8集，分別為《充滿光榮和夢想的遠徵》、《槍桿子永遠聽黨指揮》、《用青春和熱血守衛祖國》、《隨時準備去打仗》、《鋼多了氣要更多》、《永遠守住根與魂》、《勇當軍事變革的先鋒》、《以奮鬥姿態實幹強軍》。

▲殲15掛彈起飛。（圖／翻攝自影片）

另外，東部戰區官方微信號1日也發布了一則影片MV《底氣》，MV中展示了此前裴洛西訪台和蔡英文訪美期間，解放軍東部戰區演習的相關畫面。

MV使用了包括解放軍兵力全向圍島、火力模擬上島等畫面。此外，畫面還運用韓戰期間的「跨過鴨綠江」、「向我開炮」、「板門店停戰協定」等歷史畫面，以及解放軍飛行員驅離美機、東風系列導彈、空軍「王海大隊」等特寫鏡頭。

1日，大陸國防部新聞發言人譚克非就美對台軍援答記者問時表示，中國人民解放軍密切關注台海形勢，始終保持高度戒備，堅決捍衛國家主權和領土完整，堅定維護台海和平穩定。