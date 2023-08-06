把握暑假時光！北市加開「無人機營隊」　2梯次提供60個名額

▲北市教育局開辦無人機暑期營隊。（圖／台北市教育局提供）

記者楊惠琪／台北報導

台北市教育局今年暑期營隊共計開設166梯次2514名額，課程內容包含程式設計、大數據應用、生活自造、物聯網、人工智慧AI等內容，營隊名額供不應求。教育局今（6日）宣布，8月22日起針對國小及國中學生加開「無人機暑期營隊」 2梯次計60個名額，指導學生安全且正確操作無人機。

北市教育局指出，無人機暑期營隊將引導學生認識「無人機基礎原理」、「法規及實務介紹」、「組裝與維修」等使用安全概念，課程中將帶領學生實際操作無人機，學習無人機飛行技術、遙控及程式控制技術、常見問題解決與排除，最後結合競賽情境專題，提供給學生安全、正確的無人機操作專業知識。

[廣告]請繼續往下閱讀...

木柵高工校長陳美保表示，無人機在當今社會已廣泛應用於農業、環保、航拍攝影等領域，未來勢必扮演著資訊科技在生活情境應用的關鍵角色，木柵高工恰巧鄰近飛行訓練場，且校內課程能夠協助學生學習3D列印、組裝及維修無人機。希望透過有趣的學習體驗，啟發學生們對科技的熱情，未來協助教育局推廣無人機教育。

今年暑假特別舉辦無人機暑期營隊課程，讓學生接受專業教師團隊的指導，學習無人機的基本原理和操控技巧，體驗飛行的刺激與樂趣，並模擬實際飛行競賽，培養團隊合作、創新思考和問題解決的技巧。

無人機暑期營隊採線上報名，有意報名者明（8/7）中午12時至8月11日中午12時止，可前往「台北市科技教育網」進行報名，並以電腦抽籤方式排定錄取名單；為顧及經濟弱勢生權益，將針對經濟弱勢學生提供優先保障名額，錄取名單將於8月14日前，於報名網站公告錄取名單，活動報名費300元。