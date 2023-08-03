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抓住暑假！　台中后里藝起玩系列活動8月起跑

▲活動推出共九條一日或兩日遊的遊程供遊客選擇，透過遊程不只可以深度的探訪后里區，遊程中還特別加入難得一見的后里傳統文化藝術。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲活動推出共九條一日或兩日遊的遊程供遊客選擇，透過遊程不只可以深度的探訪后里區，遊程中還特別加入難得一見的后里傳統文化藝術。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者蔡佩旻、游瓊華／台中報導

時序進入8月暑假已過一半，台中后里區公所辦理短影音徵件、小鎮深度遊程、草地音樂會連番上陣等活動邀請民眾共襄盛舉。由8月1日開始的「Fun肆玩后里」短影音徵件揭開序幕，活動期間與旅行社配合后里藝起玩遊程一直到10月14日草地音樂會，一系列的活動千萬不要錯過。

「Fun肆玩后里」短影音徵件活動，邀請全台高中及大學生參加，影片主題不限，只要結合后里在地文化元素，如花卉、薩克斯風、鐵馬道、后里馬場、美食……等，影片長度不超過60秒，8月1日起到9月15日徵件期間，上傳至個人Youtube頻道並完成報名手續，就有機會獲得最高2萬元獎金，號招親友投票，參與投票者有機會獲得價值超過5000元的國內線機票。

另外，與雄獅旅行社合作，推出共九條一日或兩日遊的遊程，遊客透過旅程不只可以深度的探訪后里區，遊程中還特別加入難得一見的后里傳統文化藝術，包含去年獲得有臺中表演藝術界「奧斯卡獎」之稱「金藝獎」的肯定「磐宇木偶劇團」，及「中台灣振興團」。也將安排劇團在各后里景點或商家與民眾教學及互動。

10月14日晚間在后里運動公園舉辦的草地音樂會，邀請擁有溫暖嗓音的星光幫美聲男歌手盧學叡開場，帶來一連串耳熟能詳的歌曲；后里作為世界前三大薩克斯風產地，節目中特別安排后里愛樂薩克斯風樂團帶來精彩的表演，讓音樂會充滿浪漫樂音，另外也安排特技及魔術表演，還有在地的美食好物市集，美食、好物還有精彩的表演，現在就規劃一趟后里之旅。

后里區公所賴同一區長說，后里旅遊資源豐富，一年四季都有不同的美景，我們希望透過這次的系列活動，能讓遊客們不但走進后里，認識后里的產業，感受后里獨特的文化，再帶上喜愛的花卉、葡萄酒、高接梨等伴手禮，還有滿滿的回憶回家。

▲活動推出共九條一日或兩日遊的遊程供遊客選擇，透過遊程不只可以深度的探訪后里區，遊程中還特別加入難得一見的后里傳統文化藝術。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲后里藝起玩！系列活動八月起跑，短影音徵件、小鎮深度遊程、草地音樂會連番上陣。（圖／記者游瓊華翻攝）

 

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