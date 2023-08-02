台東少警結合羽球暑期育樂營　舉辦青春專案暨識詐活動

▲東少警結合「新苗青少年羽球暑期育樂營」舉辦青春專案暨識詐活動。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

台東縣警察局為提倡暑假期間青少年從事正當休閒活動，帶動青少年養成運動風氣，暑假期間結合台東縣體育會羽球委員會舉辦「新苗青少年羽球暑期育樂營暨青春專案」活動，現場並有員警執行「青春專案」及「識詐」預防犯罪宣導。

台東縣警察局為確保青少年暑期安全活動空間，有效降低被害情事發生，積極規劃各項體能、休閒競賽與活動，另為將球類運動風氣從小扎根，啟發學童興趣，暑假循例結合台東縣體育會羽球委員會舉辦「新苗青少年羽球暑期育樂營暨青春專案」活動，提供國中、小學生們自由報名參加「揮一夏」，育樂營自7月3日起分為4期，在台東市東海運動公園羽球館舉辦。

8月首日少年警察隊由隊長吳昇忠率隊至現場執行「青春專案暨識詐」預防犯罪快閃宣導，除針對青春專案-防制「少年接觸新興毒品與(電子)菸害及少年輔導委員會【行政輔導先行】制度」、「幫派組織吸收少年與涉入校園暴力」、「少年淪為詐欺集團成員或擔任車手」、「兒少網路性私密影像犯罪與被害」、「少年深夜流連營業場所及其他偏差行為」及「強化兒少網路安全觀念」等6大主軸宣導外，為防止學員遭受日新月異的手法詐騙，提高「識詐」知能與意識，遂就「網路購物」、「假投資」、「解除分期付款」、「網路交友」、「猜猜我是誰」及「假檢警」等6大高發詐欺手法逐一說明，最後為獎勵學員專心聆聽並踴躍發言，每位學員通通有獎，以摸彩方式贈與宣導品，提高參與興致。

台東縣警察局表示，暑期青春專案是本縣年度重點工作，為落實執行「淨化青少年成長環境」、「防制青少年被害」和「青少年犯罪預防宣導」等三大工作主軸，將持續舉行各項球類夏令營、文藝營及部落體驗等有益青少年身心健康的體能性、休閒性及知識性學習活動，活動中並安排預防犯罪宣導，藉以強化青少年自我保護觀念及提升法律智識，防制偏差行為及被害發生，讓青少年度過一個豐富、健康的暑期生活。