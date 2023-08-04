颱風尾橫掃12縣市！超大豪雨狂炸1地「紫爆」　海警最快11：30解除

▲氣象局資深預報員朱美霖。（圖／記者李姿慧攝）

記者李姿慧／台北報導

卡努颱風今(4日)解除陸警，颱風尾引進西南氣流，氣象局針對12縣市發布豪雨特報，其中超大豪雨狂轟南投縣山區「紫爆」，氣象局也對南投發布災防告警。氣象局預計今中午前後解除卡努海上警報，若卡努遠離速度較快，最快11點半可解除。

氣象局今上午針對12縣市發布豪雨特報，其中南投縣山區升級超大豪雨。氣象局表示，颱風外圍環流影響，易有短延時強降雨，今日南投縣山區有局部大豪雨或超大豪雨，南投縣地區及台中市、雲林縣、嘉義縣、高雄市、屏東縣山區有局部大雨或豪雨，台中、嘉義以南、台東地區及新竹、苗栗、花蓮山區有局部大雨機率，注意雷擊及強陣風，山區慎防坍方、落石、土石流及溪水暴漲。

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氣象局今上午8時42分也針對南投縣發布大雷雨即時訊息及災防告警，持續時間至10時15分；提醒慎防劇烈降雨、雷擊、9級以上強陣風，溪(河)水暴漲，坍方、落石、土石流，低窪地區慎防淹水，以及低能見度。

▲12縣市豪大雨特報。（圖／氣象局）

氣象局預報員朱美霖表示，卡努颱風強度略為減弱且暴風圈縮小為250公里，昨(3日)下半天到深夜，卡努在台灣東北方近海打轉滯留，今(4日)清晨往東北轉向，緩慢往東北遠離台灣，速度沒有很快，目前台灣北部近海仍在警戒區，對台灣北部近海仍構成威脅。

朱美霖表示，受颱風外圍雲系和後續轉西南風影響，會對台灣陸地帶來明顯雨勢，依卡努速度來說，中午前後暴風圈將脫離台灣近海，卡努目前速度雖不是很快，但在加速中，若速度快，最快上午11時30分可解除海上颱風警報，若速度慢一點，將在下午2點半解除海警。

▲未來定量降水預報。（圖／氣象局）

不過雖卡努開始遠離，但颱風尾引進西南氣流將帶來降雨，朱美霖指出，受西南風影響，中南部有明顯降雨，其中南投山區出現259毫米累積雨量，在颱風遠離下，北台灣雲系減弱，降雨趨緩，中南部山區有地形性降雨，雨勢大且持續，將下一整天持續到明天。

朱美霖提醒，今天白天中南部山區持續有明顯雨勢，北台灣因西南風在海峽增強，也有明顯降雨，後續以中南部降雨為主，持續到周六(5日)白天。

▼今仍須嚴防較大陣風。（圖／氣象局）



