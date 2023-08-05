余天當面跟賴清德爭取不分區席次　「年紀大了想當不分區」

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記者杜冠霖／台北報導

民進黨總統參選人賴清德5日在黨籍民代陪同下至三重義天宮參香祈福，三重為傳統綠營票倉，現場支持者相當熱情，人潮更是塞爆路口，民進黨立委余天致詞時，除了呼籲民眾支持立委提名人李坤城外，他也表示，自己年紀大了想當不分區，「我跟賴清德報告過了，選區讓給年輕的李坤城，希望三重繼續讓李坤城當選立委，請鄉親支持一下。」

▲副總統賴清德至三重義天宮參香祈福。（圖／記者杜冠霖攝，下同）

賴清德今在議員彭佳芸、陳啟能、顏蔚慈、邱婷蔚、立委余天、立委參選人李坤城陪同下到三重義天宮參香祈福，余天致詞時表示，自己年紀大了想做個不分區，也跟賴清德報告過了，選區讓給年輕的李坤城，九合一大選時，三重議員提名六位紅不讓，希望三重繼續讓李坤城當選立委，請鄉親支持一下。

余天也喊話，自己10幾年前第一次選舉是民進黨最衰敗的時候，賴清德真的是一個戰將，不管選什麼都會上、心也很堅定，從來不會亂來，非常正派，「台灣人支持台灣人好不好！三重要開出最高票！」

賴清德致詞時則指出，2008年是民進黨歷次選舉最辛苦一次，立委剩27席，不分區14席、區域13席、濁水溪以北剩2席，分別是林淑芬跟余天，在那樣的困難的環境中打拼、得到大家支持，現在功成身退、未再參選區域立委，過去對於地方的打拼跟民生的貢獻，值得大家掌聲。