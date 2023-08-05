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政媒界預言「郭黃配」？　周玉蔻：柯文哲僅任黨主席兼閣揆

▲▼台灣民眾黨主席柯文哲出席台灣文化協會成立百年紀念「台灣人 前進」紀錄片發表會。（圖／記者李毓康攝）

▲台灣民眾黨主席柯文哲。（圖／記者李毓康攝）

記者詹宜庭／台北報導

鴻海創辦人郭台銘積極走訪全國，布局總統大選企圖心明顯，且和民眾黨總統參選人柯文哲之間合作與否，也備受外界關注。資深媒體人周玉蔻5日透露，政媒界有不少人預言，郭台銘將以民眾黨總統參選人身份出場，民眾黨主席柯文哲則擔任黨主席兼閣揆，而副總統人選可能是前台北市副市長黃珊珊，因為她最近動作不小，且「郭黃配」有性別優勢。

周玉蔻今日在臉書發文指出，政媒界有不少人預言，郭台銘將以民眾黨總統候選人身份出場，柯文哲則擔任黨主席兼閣揆；至於副總統人選，周玉蔻說，外界認為有可能點名黃珊珊，因為她最近動作不小，且「郭黃配」有性別優勢。總而言之，寧可毀掉國民黨，下架民進黨是藍白紅的共識，國民黨總統參選人侯友宜自討沒趣也無傷，反正還有新北巿長。

然而，周玉蔻認為，民進黨內不是沒有準備，戒慎恐懼是必要的方案，雄心壯志的民進黨主席賴清德原本就打定主意不靠三腳督或四腳督上位，而是想拿過半選票，做個具有人民授權的國家領導人。

周玉蔻說，柯文哲最近的發言，已經在舖陳民眾黨「併購」給郭台銘的劇本，因為他每天都在胡說八道，尤其是放話妹妹參選，且無論是「併購」數額誘惑力，或來自「大老闆」的吩咐，他都明白選不下去，不僅沒有智庫幕僚，身邊也只圍著一群粉絲、助理、小編。

至於柯文哲受訪時提及「郭柯合很難」，並坦言「現在改的話，當然副總統隨時可以換人，因為還沒提名，如果要換總統候選人，單走程序就不得了」。周玉蔻分析，其中的玄機不是不能換人，是要有民眾黨代表大會等操作，直言「柯文哲替郭台銘開了一扇窗」，從他肯定郭台銘「談生意志在必得」這話來看，就是訊息。

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