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曝柯文哲「兩大勝選策略」　名醫：看黑柯者開票夜失望神情不是夢

▲▼柯文哲蘭萱專訪後聯訪。（圖／記者黃克翔攝）

▲柯文哲。（圖／記者黃克翔攝）

記者詹宜庭／台北報導

近期各家民調趨勢顯示，716大遊行後，在藍綠白三腳督情況下，民眾黨總統參選人柯文哲支持度雖仍排名第二，但支持度卻微幅下滑。面對該狀況，精神科醫師沈政男拋出兩大勝選策略，第一是加強女性選民好感度，第二是拉高棄保效應，並直言「要看到黑柯者在開票夜的失望神情，絕對不是夢。」

沈政男昨日在臉書指出，民進黨總統參選人賴清德支持度35%，包括深綠、淺綠、中間選民，但淺綠與中間選民，在這次總統大選很難區分，因為只有賴清德一人屬於綠營。他認為，若淺綠與中間選民跑掉一些，那賴清德的地板就會破掉一些；反之，若賴清德能夠調整個人特質，不要那麼拘謹，也許能從柯文哲那拉走一些淺綠與中間選民，打破天花板。

沈政男表示，柯文哲對賴清德的競選策略，應該是凸顯兩人「個人特質」的差異，就這部分柯文哲目前已經做得很好，比如舉辦演唱會。只是，柯文哲若要繼續從賴清德那裡拉走淺綠與中間選民，就要思考還有什麼地方可以加強，因為柯文哲不可能有鴻海創辦人郭台銘那樣的企業家形象，唯一能想到的就是加強女性選民好感度。

沈政男分析，女性選民對柯文哲的好感度，並非受到仇女言論的影響，而是民眾黨對於女性選民的吸引力就是不如男性。此外，他建議，加強對老年選民的吸引力也是一個著力點，但問題是空間很小，因為老年的中間選民非常稀少，所以也不必花太多時間在老年選民身上。

至於如何拉高棄保效應，沈政男說明，要拉高棄保，就是要靠仇恨值，當藍白選民不希望賴清德當選的情緒越強烈，加上柯文哲民調在藍白陣營中領先，那麼棄保效應就會拉高，甚至連深藍都會投給柯文哲。而當藍白選民都不希望蔡英文路線在明年繼續存在，柯文哲又是藍白營民調最高，那麼隨著投票日越來越近，棄保效應就會越來越明顯。

不過，沈政男也說，若到時「柯侯配」能成功，當然就不用這麼費力，可若不成，柯文哲還是不能放棄，甚至讓郭台銘出來選，形成四腳督局面，上述打法對柯文哲來說仍然是一個可行的戰略，因為如果仇恨值操作得當，棄保效應還是可能大到讓柯文哲拉下賴清德。

沈政男透露，根據最新Quickseek的半市話、半手機民調顯示，柯文哲跟賴清德的支持度位在誤差範圍，比上個月的數據更拉近了，直言「哥要看到黑柯者在開票夜的失望神情，絕對不是夢。」

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