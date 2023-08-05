卡努走了更像颱風天！一圖看驚人「閃電秀」　中南部山區防豪大雨

▲海峽北部昨夜出現密集閃電。（圖／台灣颱風論壇｜天氣特急）

記者李姿慧／台北報導

卡努颱風朝日本前進，引進西南風增強配合地形有劇烈降雨，南投仁愛鄉昨(4日)單日累積雨量最多，高達752毫米，昨夜海峽北部也出現密集閃電；今(5日)仍受外圍環流和西南風影響，新竹到台中有雷陣雨外，中南部山區嚴防豪大雨，預計下半天稍緩，不過持續受西南風影響，下周前期中南部仍有短暫陣雨。

氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」今凌晨在臉書PO出一張「海峽北部閃電秀」，海峽北部台灣出現相當密集閃電，網友也紛紛留言：「新竹市晚上大雨，一直閃電，偶有雷聲」、「台中市大安區也是一直打雷下大雨」、「比昨天還像颱風」、「爲什麼颱風走了，新竹開始颳風又下大雨，反而現在比較像颱風」、「放閃一夜到早上」。

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針對未來一周天氣，天氣風險公司分析師林孝儒表示，今早受颱風外圍環流及西南風影響，西北部海面亦有旺盛對流移入新竹、苗栗、台中一帶帶來雷陣雨，而中南部山區也都有降雨影響，上半天仍要留意短降雨情況，仍偶有較大雨勢，預計今下半天會再隨颱風更遠離而降雨有些趨緩了，影響程度不如昨日有颱風外圍環流加成來得劇烈又廣泛。

不過林孝儒提醒，由於過去已有大量降雨發生，今天中南部山區日雨量仍有局部豪大雨機會，前往山區請留意坍方及落石等災害風險。

林孝儒指出，明天(6日)起至下周卡努颱風將持續往東北轉北朝日本前進，對台灣沒有太大影響，台灣附近環境持續為西南風，北部及東部晴時多雲，天氣較穩定，甚至有36度高溫機會，但迎風面中南部仍持續有短暫陣雨或雷雨，偶有較大雨勢，山區仍有大雨機會。這樣天氣型態至少要延續到下周前期，尤其南部一帶天氣都不太穩定，容易伴隨短暫陣雨。