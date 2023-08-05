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新颱「蘭恩」最快下周生成　專家曝未來10天「可能還有2個颱風」

▲▼卡努颱風遠離台灣，往日本沖繩方向前進。（圖／RAMMB）

▲卡努颱風遠離台灣，往日本沖繩方向前進。（圖／RAMMB）

記者李姿慧／台北報導

卡努颱風遠離，最快下周三、四(9日~10日)西太平洋又有另一個颱風生成機率，屆時若成颱，將是今年第7號颱風「蘭恩（Lan）」，路徑可能往日本東方海面掃過，不影響台灣。氣象專家表示，未來10天將至少還有2個颱風生成機會。

氣象專家賈新興表示，2023年1月到8月颱風生成數，今年截止目前今天(5日)為止，只有6個颱風生成，氣候上1月到7月平均生成數7.9，氣候上8月有5.5個颱風生成，1到8月氣候上為13.4個生成。

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賈新興指出，根據預報資料顯示，未來10天，至少還有2個颱風生成的機會。

▲▼歐洲模式預測下周熱帶系統侵襲機率。（圖／賈新興）

▲歐洲模式預測下周熱帶系統侵襲機率。（圖／賈新興）

賈新興昨(4日)也曾表示，下周三、四(9日至10日)西太平洋有另一個颱風生成的機率，有機會發展成今年第7號颱風，初步研判路徑不影響台灣，可能往日本東邊海面掃過，離台灣比較遠，後期預報不確定性略高，需留意最新預報資訊。

氣象局預報員官欣平表示，目前進入主要颱風季，颱風生成不意外，台灣附近低壓槽，常會有低壓消消長長，下周比較遠洋或中緯度地區會有低壓生成，到底能不能變成熱帶低氣壓或颱風變數仍大，這些跡象顯示現在進入颱風活躍期。

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