快訊／搶修順利台中北屯有水了　5.4萬戶晚上10點提前供水

▲好消息！搶修順利，台中北屯5.4萬戶晚上10點提前供水。（圖／台水公司提供）



記者游瓊華／台中報導

因台灣電力公司進行電纜管線工程挖破台水公司的1200mm送水管線，造成損壞漏水。台水為進行修漏工程，在北屯區進行大規模停水，有5.4萬戶居民自8月3日上午9點停水47小時，無水可用。但台水剛剛宣布好消息，因搶修順利，工程已經在今(4)日上午11時完工，並逐步送水，可提前10小時於晚間10點全面復水。

台水公司第四區管理處辦理台中市雅潭路與大豐路口自來水管修漏工程，原訂停水47小時至5日上午8時復水。台水指出，經台水員工與施工廠商合作日夜搶修，進度超前，於今(4)日上午11時完工，並逐步送水，可提前10小時於晚間10點全面復水。

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台水第四區管理處處長王亮中表示，接獲通報第一時間立即派員處理，首先進行阻水使漏水量減少並引流，降低風險，並備妥搶修材料於上(7)月31日即進場施作前置作業並適時調整供水區，降低影響範圍，將原本受影響的12萬用戶大幅降低至5.3萬戶，降低民生衝擊。

台水公司提醒，復水時可能有零星管線末端用戶無水，或有抽水機氣塞、水表阻塞等問題，可撥打台水1910客服專線洽詢，台水第四區管理處會儘速協助解決，此外復水過程中，記得將抽水機「排氣閥打開排氣」，避免空氣阻塞無法進水，確認有水後，再開啟抽水機開關，以避免抽水機空轉燒毀。