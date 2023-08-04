挺郭派8／17餐會「謝典林受邀」　謝衣鳯：吃飯不代表支持獨立參選

▲國民黨立委兼彰化縣黨部主委謝衣鳯。（圖／記者屠惠剛攝）

記者蘇晏男／台北報導

鴻海創辦人郭台銘仍未正面表態是否獨立參選2024總統，傳「挺郭」人士已約好8月17日發起「主流聯盟」餐會，席開四、五十桌，受邀者包含日前退出國民黨的彰化縣議會議長謝典林。對此，謝典林胞姊、國民黨彰化縣黨部主委謝衣鳯今（4日）表示，很多議長向她表達，即便一起吃飯，也不是在支持郭台銘獨立參選，因為大家都知道，若郭獨立參選，等於保送民進黨總統參選人賴清德。

郭台銘7月31日啟程訪美十天，近日則傳出「挺郭」人士將於8月17日在台北鉅星匯會館發起一場「主流聯盟」餐會，席開數四、五十桌，謝典林、雲林縣前縣長張榮味都是受邀者，其中張榮味負責人數約一到兩桌。

對此，謝衣鳯4日表示，最近她見了非常多首長、議長與重要人士，大家都表示郭台銘是重要好朋友，有時候會相聚、吃飯，但很多重要人士及議長都表達，即便一起吃飯，也不是在支持郭獨立參選，畢竟大家都了解，在野團結非常重要，越多組候選人越不利在野整合，也越難完成政黨輪替、下架民進黨。

謝衣鳯認為，因此她相信即便是8月17日有這樣的餐會，也不代表全部參與的人都是支持郭台銘獨立參選，因為大家都知道，若郭獨立參選，等於保送賴清德，「這樣的想法，的確目前都在大家心裡面」。

而郭台銘辦公室則回應，不清楚此餐會的性質與內容。