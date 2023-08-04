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徐巧芯抓前瞻新爭議　「花43億如空城、連課程都辦不好」

記者皮心瑀／台北報導

前瞻基礎建設補助款近期引來在野黨批評獨厚民進黨執政縣市，國民黨立委參選人徐巧芯4日再揭露爭議，指時任台南市長的賴清德申請的「沙崙科技園區」，就是當時的經發局長陳凱凌拿去受賄、接受性招待的標案，這個建設在審計部的報告裡面被檢討，43億的經費被評為「沒有發揮計畫預期」，連課程都辦不好。

▲▼國民黨立委參選人徐巧芯。（圖／ETtoday攝影中心翻攝）

▲國民黨立委參選人徐巧芯。（圖／ETtoday攝影中心翻攝）

徐巧芯說，「沙崙科技城」當初說會變成第二座護國神山，花了43億被審計部檢討，而她到現場考察過，確實就是除了百貨公司以外跟空城沒什麼兩樣，不過是建設的外表漂亮。前瞻預算的執行成果真的很需要被逐一檢視。

徐巧芯指出，沒有發揮預期效果亂花錢已經很糟糕，但最可怕的是這個建設就是陳凱凌涉貪的源頭之一。他藉由自己有規劃與決策沙崙科技園區的權力，宣稱經發局轄下其他南市綠能產業園區、沙崙智慧綠能科學城及西市場周邊街廓整建工程等標案，其亦可利用職權要求得標廠商將部分工程轉包予特定廠商。他藉此欺騙廠商，六次收受現金、花酒及性招待等不正利益。

徐巧心批評，民進黨執政下的中央政府拿了人民的納稅錢，在自己執政的縣市到處亂撒，被審計部查出一堆問題；甚至被不肖官員拿來當受賄的藉口，那些動不動拿「地方需求」來情緒勒索，不讓人檢查預算的民進黨政治人物、網軍與側翼，是不是心裡有鬼？

徐巧芯強調，前瞻預算獨厚綠營縣市，是不爭的事實。明明從來沒有人說高雄不能有建設，大家罵的是中央政府。全台灣不只有高雄一個城市，其他縣市包含台北市、台中市也有建設需求，但民進黨執政任內都沒有被公平對待。例如，高雄的捷運可以幾個月就核定，台中的捷運審查到現在不給過就是不給過；高雄的預算中央可以撒幣，但台中的只要有增加都要嚴審，而花了43億的沙崙科技園區，結果連課程都辦不好，民進黨的騙術，還要信嗎？

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