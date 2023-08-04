放颱風假被封最帥市長　蔣萬安今喊話市民：出門有注意到嗎？

▲台北市長蔣萬安。（圖／台北市政府提供）

記者皮心瑀／台北報導

日前面對卡努威脅，許多網友跑到台北市長蔣萬安臉書留言，「您是我看過最帥的男人」，希望能放到颱風假，而北北基最終宣布3日停班停課，蔣萬安也回應網友，「放心，我已經宣布停止上班上課了」，被封為地表最帥市長。如今卡努遠離，蔣萬安指出感謝同仁們一起拚盡全力守護台北，「不知道市民朋友們出門時有沒有注意到，台北市容已經恢復以往的樣子」。

蔣萬安說，今早天還未亮，工務局、環保局就披著夜色處理路樹倒塌、清掃街道等復舊善後工作，確保民眾上班尖峰時段不受影響。尤其颱風過境帶來的積水，是登革熱病媒蚊孳生的溫床，我們特別加強清消防治，避免疫情升溫。

蔣萬安提到，過去幾天颱風影響期間，市府團隊合力完成整備會議，及三次的工作會議，各局處間通力合作不敢絲毫絲懈怠，為的就是讓民眾在災害來臨時，大家能夠安全無虞。

蔣萬安也向大家報告，北市府第一次實施疏散門「只出不進」管制4小時車輛拖吊奏效，昨夜堤外台北橋下、百齡橋左右岸河濱公園和三腳渡堤外停車場雖然大水漫淹，但堤外停車場沒有任何車輛受困 ，非常激勵人心。很謝謝大家的高度配合，以及交通局、警察局與水利處的努力作為，得以免於災損。

蔣萬安說，每顆小螺絲都是支持大城市運作的要件，謝謝所有的台北隊夥伴，和他一起守護這座城市。