憂退黨潮傳致電多位藍議長　朱立倫：團結一致就能發揮力量

▲國民黨主席朱立倫。（圖／記者屠惠剛攝）



記者崔至雲／台北報導

彰化縣議長謝典林日前退黨，藍營憂心掀骨牌效應，傳出國民黨主席朱立倫親自致電多位藍營議長喊話要「團結」。對此，朱立倫今（4）日受訪時表示，每位議長都是他的好朋友，常常吃飯、聯絡，大家團結一致，不管議員、議長、立委、縣市長或基層幹部，團結一致就能發揮力量。

朱立倫今陪同國民黨總統參選人侯友宜出席桃園市第六選區邱若華候選人婦女後援會成立大會。對媒體問到，近日是不是有打電話給藍營議長，要求大家團結，今天特別與桃園市議長邱奕勝合體，是不是就是希望從邱開始？朱立倫說，現在全黨團結一致，不但總統候選人、立委也要，今天桃、竹地區有30面的電子看板全面上線，都是總統、立委一起，一起加油。

朱立倫強調，只要全黨上下一致，相信只要肯努力，母雞帶小雞、小雞支持母雞，就能團結勝選。被問到是否有打電話給屏東議長周典論？朱立倫說，每位議長都是他的好朋友，常常吃飯、聯絡，大家團結一致，不管議員、議長、立委、縣市長或基層幹部，團結一致就能發揮力量。

另，對於侯友宜競辦執行長金溥聰被轟近期頻頻砲口對內，引發藍營人士不滿？朱立倫再說，大家同心協力絕無砲口對內，也沒有所謂的黨內爭議，現在最希望看到國民黨爭議是民進黨，今天桃、竹都有造勢活動，明後天也都有密切造勢，讓所有小雞跟母雞連結一起，最後一定會團結勝選。

