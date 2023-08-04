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社會 社會焦點 保障人權

肖像被盜用！運彩公會理事長怒提告　何昱奇：捍衛運彩形象

記者白珈陽／台中報導

中華民國運動彩券經銷商商業同業公會理事長何昱奇，近日發現公會官網的人像照片，在未經授權的情況下遭到其他網站盜用，甚至還在部分內容上標榜「台灣運彩」4字，何昱奇說，這些都未經過公會許可，他擔心民眾受騙，也捍衛合法運彩形象，4日下午由律師陪同，前往台中地檢署按鈴提告。

▲▼ 。（圖／記者白珈陽攝）

▲中華民國運動彩券經銷商商業同業公會理事長何昱奇，4日下午至台中地檢署按鈴申告 。（圖／記者白珈陽攝）

何昱奇表示，近日員工發現運彩公會官網簡介中，含有他人像的相片遭到不明網站私自盜用，因他時常出席運彩相關的公開活動，算是半個公眾人物，對運彩迷有一定的影響力，若民眾在該網投入金額，有遭詐騙的可能，不得不慎。

據何昱奇所言，該網站除未經運彩公會授權擅自使用其照片，記者觀察，該網的配色、連結導向、網站功能都與正版官網頗有雷同，若不仔細查看，恐會造成運彩迷混淆。

何昱奇說，公會10年來從事合法運彩，替政府每年貢獻40至60億收益，並舉辦各式活動提供運彩迷參加，增加互動，也時常贊助球具幫助偏鄉兒童，支持體育發展，這10年均珍惜自己的羽毛。近日發現有此疑似遭非法盜用肖像的狀況，不願讓不法份子傷害公會名譽，於是今日至台中地檢署提告。

律師鄭才表示，該等冒用理事長及運彩公會官方網站照片之不法分子所為，涉犯刑法第310條後段之加重誹謗罪，最高可處2年有期徒刑。同時該等行為可能涉犯個人資料保護法第41條，最高亦可判處5年有期徒刑，併科50萬元罰金。

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