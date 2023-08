公路施工中「起重機倒塌」！印度嚴重工安意外　17人當場壓死

▲ 警消及救援人員仍在工地現場搜救。(圖/達志影像/美聯社)

記者陳宛貞/綜合外電報導

印度馬哈拉施特拉邦發生一起嚴重工安意外,一處高速公路工地凌晨施工中,一台起重機突然倒塌,造成至少17名工人被砸死,人數恐怕還會上升。

#WATCH | Maharashtra: Rescue and search operation underway by NDRF after a girder machine collapsed in Thane's Shahapur



A total of 15 bodies have been recovered so far and three injured reported: NDRF pic.twitter.com/fCeBkk4OZ0